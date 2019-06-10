İsrail'in vurduğu sağlık görevlisi hayatını kaybetti
5 saat önce
İsrail güçlerinin 3 Mayıs'ta vurduğu Filistinli sağlık görevlisi Muhammed Suhbi el Cadeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İsrail
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:45 Kaynak: İHA
güçlerinin 3 Mayıs'ta vurduğu Filistinli sağlık görevlisi Muhammed Suhbi el Cadeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazze
sınırında yaralanan protestoculara yardıma giden Filistinli sağlık görevlisi Muhammed Suhbi el Cadeli, İsrail askerleri tarafından vurulmuştu. El Halil'de bir hastaneye kaldırılan Cadeli verdiği yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Cadeli, metal kaplama plastik bir mermiyle yaralanmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı
, Büyük Dönüş
Yürüyüşlerinde öldürülen sağlık çalışanı sayısının 4'e çıktığını ve bir yıl içinde 700 sağlıkçının yaralandığını kaydetti. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak için geçtiğimiz yıl mart ayından beri yapılan Büyük Dönüş Yürüyüşünde bugüne kadar 315 Filistinli öldürülürken 21 binden fazla kişi yaralandı. - GAZZE
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