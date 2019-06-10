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İsrail'in vurduğu sağlık görevlisi hayatını kaybetti

5 saat önce

İsrail güçlerinin 3 Mayıs'ta vurduğu Filistinli sağlık görevlisi Muhammed Suhbi el Cadeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İsrail'in vurduğu sağlık görevlisi hayatını kaybetti, System.String[]
İsrail güçlerinin 3 Mayıs'ta vurduğu Filistinli sağlık görevlisi Muhammed Suhbi el Cadeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gazze sınırında yaralanan protestoculara yardıma giden Filistinli sağlık görevlisi Muhammed Suhbi el Cadeli, İsrail askerleri tarafından vurulmuştu. El Halil'de bir hastaneye kaldırılan Cadeli verdiği yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Cadeli, metal kaplama plastik bir mermiyle yaralanmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Büyük Dönüş Yürüyüşlerinde öldürülen sağlık çalışanı sayısının 4'e çıktığını ve bir yıl içinde 700 sağlıkçının yaralandığını kaydetti. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak için geçtiğimiz yıl mart ayından beri yapılan Büyük Dönüş Yürüyüşünde bugüne kadar 315 Filistinli öldürülürken 21 binden fazla kişi yaralandı. - GAZZE
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:45 Kaynak: İHA
Dönüş, Gazze, İsrail, 3. Sayfa
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