İsrail'in vurduğu Ulusal İslam Bankası'nın enkazı görüntülendi - Son Dakika

İsrail'in saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nde dün vurduğu Ulusal İslam Bankası'nın enkazı görüntülendi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken dün Ulusal İslam Bankası'nın Bureyc Mülteci Kampı'nda bulunan şubesini hedef almıştı. Hava saldırısında yerle bir edilen binanın enkazı görüntülendi. Saldırılar nedeniyle kullanılamaz hale gelen binadaki faaliyetler ise diğer bankalara yönlendirildi.

(Muhammed Rabah/ İHA)