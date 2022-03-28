"İsrail'in Yahudilere ramazanda Aksa'ya baskın düzenleme izni vermesine" Filistinli gruplardan tepki - Son Dakika
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"İsrail'in Yahudilere ramazanda Aksa'ya baskın düzenleme izni vermesine" Filistinli gruplardan tepki

28.03.2022 23:57
"İsrail'in Yahudilere ramazanda Aksa'ya baskın düzenleme izni vermesine" Filistinli gruplardan tepki

Filistinli gruplar, İsrail'in, Yahudi yerleşimcilere ramazan ayında da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme izni vermesine tepki gösterdi.

Filistinli gruplar, İsrail'in, Yahudi yerleşimcilere ramazan ayında da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme izni vermesine tepki gösterdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinli Ulusal ve İslami Güçler, Tel Aviv yönetiminin, Yahudi yerleşimcilerin ramazan ayında da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme izni vermesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu karar, Mescid-i Aksa'da namaz kılmak için Kudüs'e giden Filistinlileri kışkırtma, gerginliği artırma ve çatışma ortamı oluşturma amacı taşıyor." ifadeleri kullanıldı.

Mescid-i Aksa'ya namaz kılmaya gidecek olan tüm Filistinlilere İsrail'in planlarına karşı dikkatli olma ve bu planlarla mücadelede tek vücut olma çağrısında bulunuldu.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri de Lübnan'ın El-Meyadin kanalına yaptığı ve Hamas'ın internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, İsrail'in kararına tepki gösterdi.

İsrail'in ramazan ayında Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine karşı uyarıda bulunan Aruri, şunları kaydetti:

"İlgili kesimlere, işgalcilerin ramazanda Filistinlilerin Aksa'ya girişine engel olması ya da avluda onlara saldırmasının bölgede patlamanın fitilini ateşleyeceğini ilettik. Biz önden kapsamlı bir mücadeleye gireceğimizi söylemiyoruz ama işgalciler saldırılarını sürdürürse biz de mücadeleye hazırız."

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde Tel Aviv yönetiminin, Yahudilere, ramazan ayında da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme izni verdiği duyurulmuştu.

Haberde, Başbakan Naftali Bennett'in başkanlığında bu hafta içinde düzenlenecek bir toplantıda meselenin bir kez daha ele alınacağı ve nihai kararın verileceği ifade edilmişti.

İsrail polisi, 2003'ten bu yana Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine izin veriyor. Filistin Vakıflar Bakanlığının verilerine göre, 2021'de Mescid-i Aksa'ya 34 bin 562 yerleşimci baskın düzenledi.

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Yahudi, Mescit, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'İsrail'in Yahudilere ramazanda Aksa'ya baskın düzenleme izni vermesine' Filistinli gruplardan tepki - Son Dakika


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