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İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı ucuz tiyatrolarla meşrulaştırmaya çalışıyorlar - Son Dakika

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı ucuz tiyatrolarla meşrulaştırmaya çalışıyorlar

Brezilya'da toplanan bir grup, elleri bağlı ve yüzü gözü kanlar içerisindeki bir kadını São Paulo sokaklarında dolaştırarak Hamas'ı kötüleyip İsrail'in Gazze'deki katliamlarını meşrulaştırmaya çalıştı.

01.12.2023 - 15:38,  Güncelleme: 15:44
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İsrail'in Filistin'e yönelik 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere 14 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bugün sabah saatlerinde ateşkesin sona ermesinin ardından Tel Aviv yönetimi sivil katliamına kaldığı yerden devam ederken Brezilya'da bu saldırıları meşrulaştırmak isteyen bir grup bilindik bir tiyatro sergileyerek Hamas'ı kötülemeye çalıştı.

BEKLEDİKLERİ DESTEĞİ GÖREMEDİLER

São Paulo sokaklarında elleri bağlı ve yüzü gözü kanlar içerisindeki bir kadını dolaştıran grup, Hamas'ı öcü gibi göstererek kendilerine destekçi aradılar. Ancak İsrailli yanlısı grup, usta işi bir tiyatro sergilemelerine rağmen halktan bekledikleri desteği göremedi.

İsrail'in yaptığı katliamı böyle ucuz protestolarla meşrulaştıramazsınız

SERBEST KALAN REHİNELER HİÇ DE ÖYLE DEMİYOR

Birileri sergiledikleri tiyatrolarla Hamas'ı kötülemeye çalışsa da serbest kalan İsrailli rehinelerin anlattıkları gerçeği gözler önüne seriyor. Son olarak Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli esirlerden Mia Schem isimli genç kız, Kassam Tugayları tarafından başarılı bir şekilde ameliyat edildiğini belirterek "Bana karşı çok iyi, çok nazik davrandılar" dedi.

İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika İnsan Hakları İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı ucuz tiyatrolarla meşrulaştırmaya çalışıyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı ucuz tiyatrolarla meşrulaştırmaya çalışıyorlar - Son Dakika
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