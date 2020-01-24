İsrail'in yasak koyduğu Şeyh İkrime Sabri, Mescid-i Aksa'ya omuzlarda girdi - Son Dakika

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girişini yasakladığı Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Filistinlilerin omuzunda Mescid-i Aksa'ya girdi.



İsrail polisi, geçtiğimiz Pazar günü Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri'nin halkı kışkırttığı iddiasıyla bir hafta süreliğine Mescid-i Aksa'dan uzak durması kararı almış ve camiye girme girişimini engellemişti. Cuma namazı münasebetiyle camiye girmek isteyen İkrime Sabri, Filistinlilerin omuzunda Mescid-i Aksa'ya girdi. O anlarda müdahale eden İsrail polisi Sabri'nin Mescid-i Aksa'ya girişini engellemeye çalıştı. Filistinliler ve İsrail polisi arasında gerginlik yaşandı.



Sabri, Mescid-i Aksa'nın kuzeyindeki kapısına Filistinliler ve avukatı eşliğinde geldi, ancak dış kapıdaki İsrail polisi Sabri'nin camiye girmesini engellemeye çalıştı. Camiye girme hakkı olduğu konusunda ısrar eden Sabri ardından Filistinlilerin omuzlarında camiye girdi. Filistinliler camiye girerken "Allah büyüktür" sloganları attı. - KUDÜS