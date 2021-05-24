İsrail'in yem girişine izin vermediği Gazze'de "hayvancılık sektöründe felaket yaşanabilir" uyarısı - Son Dakika

İsrail'in, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yem girişine izin vermediği için hayvancılık sektöründe büyük bir felaket yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Gazze Şeridi'ndeki Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bölgeyi hedef alan 10 Mayıs'taki saldırılarından bu yana Gazze'nin tek ticari sınır kapısı durumundaki Kerm Ebu Salim'den yem geçişlerine izin vermediği kaydedildi.

Bölgede hayvanları beslemek için gerekli yem miktarının oldukça sınırlı olduğuna işaret edilen açıklamada, yem eksikliğinin binlerce kümes hayvanı ile diğer hayvanların ölümüne neden olduğu aktarıldı.

Gazze'deki hayvansal üretim sektörünü ciddi şekilde etkileyecek büyük bir felaket yaşanabileceği uyarısında bulunan Bakanlık, uluslararası ve yerel kurumlara "hayvanların beslenmesi için gerekli ürünlerin bölgeye girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulundu.

İsrail'in 10 Mayıs'tan itibaren kapattığı Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı sadece insani ve tıbbi yardımların girişi için kısmi şekilde açılıyor.

İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi ise evlerinden olmuştu.