Son Dakika Haberleri: İsrail'in Yer Aldığı Forumlara Katılmayız"

İsrail'in Yer Aldığı Forumlara Katılmayız"

35 dakika önce

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinin İsrail'in içinde yer aldığı hiçbir forum veya iş birliği mekanizmasına katılmayı kabul etmeyeceğini söyledi.

İsrail'in Yer Aldığı Forumlara Katılmayız
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinin İsrail'in içinde yer aldığı hiçbir forum veya iş birliği mekanizmasına katılmayı kabul etmeyeceğini söyledi.

Avn, resmi davet üzerine Lübnan'ı ziyaret eden Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Avn, ikili tarihi ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Avn ayrıca, "Lübnan, Doğu Akdeniz Gaz Forumu (DAGF) başta olmak üzere İsrail'in içinde yer aldığı hiçbir forum veya iş birliği mekanizmasına katılmayı kabul etmeyecek." ifadelerini kullandı.

Lübnan'a yönelik desteği ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'ndeki (UNIFIL) katkılarından dolayı Yunan mevkidaşına teşekkür eden Avn, Lübnan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki çeşitli iş birliklerini güçlendirmek amacıyla Kıbrıs'ta düzenlenecek üçlü zirveyi sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Avn ayrıca, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mültecilerin durumuna ilişkin de Pavlopulos'a bilgi verdiklerini ifade etti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos da Suriyeli mültecilere yaptıkları misafirperverlikten dolayı Lübnan halkı ve hükümetine teşekkür etti.

Mısır Petrol ve Madencilik Bakanlığı, geçen ocak ayında yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kurulması için bölgedeki 7 ülkenin anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Mısır, GKRY, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün, Filistin'in içinde yer alacağı forumun ana hedeflerinin, arz ve talebi sağlayarak üye ülkelerin çıkarlarına hizmet edecek bölgesel bir gaz piyasasının kurulması olduğuna işaret edilen açıklamada, Doğu Akdeniz'deki üretici, tüketici ya da geçiş ülkelerinden herhangi birinin foruma daha sonra da üye olabileceği vurgulanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:23 Kaynak: AA
Lübnan, Mişel Avn, İsrail, Güncel
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