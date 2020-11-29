İsrail'in yıkım politikası Han el-Ahmer'de protesto edildi - Son Dakika

İsrail'in yıkım politikası Han el-Ahmer'de protesto edildi

29.11.2020 17:03
İsrail'in yıkım politikası Han el-Ahmer'de protesto edildi, System.String[]

Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kırsalında yer alan, İsrail'in yıkım tehdidi altındaki Han el-Ahmer bölgesinde gösteri düzenledi.

Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kırsalında yer alan, İsrail'in yıkım tehdidi altındaki Han el-Ahmer bölgesinde gösteri düzenledi.

29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle Han el-Ahmer'de düzenlenen gösteriye Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile Fetih hareketi yetkilileri de katıldı.

Filistin bayrakları ile İsrail'in yıkım politikasını protesto eden dövizler taşıyan göstericiler, zaman zaman İsrail karşıtı sloganlar da attı.

FKÖ Yürütme Konseyi Üyesi Vasıl Ebu Yusuf gösteride yaptığı açıklamada, "Han el-Ahmer köyü, yıkımı reddediyor ve İsrail'in ihlallerine karşı mücadele ediyor. Haritadan silinmesine izin vermeyecektir." dedi.

Ebu Yusuf, İsrail'in yıkım politikasıyla mücadeleye devam edeceklerinei vurgulayarak şunları söyledi:

"Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde özgür dünya insanlarına her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız olduğunu belirtmek istiyoruz. Özgürlere, başkenti Kudüs olan bağımsız egemen bir devlet kurmamıza yardımcı olmaları çağrısında bulunuyoruz."

İsrail'in Han el-Ahmer'deki yıkım kararı

İsrail Yüksek Mahkemesi, Mayıs 2018'de Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem Filistinlilerin direnişi nedeniyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi 5 Eylül 2018'de de Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımın başlatılmasına hükmetmişti.

İsrail makamları, daha sonra Han el-Ahmer bölgesinde yaşayan Filistinli bedevilere 1 Ekim 2018'e kadar evlerini kendi elleriyle yıkma talebini içeren bir tebligat göndermişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs kırsalında yer alan ve Filistinliler için direniş sembolü haline gelen Han el-Ahmer köyünün yıkımının ertelendiği de 20 Ekim 2018'de duyurulmuştu.

İsrail'in E1 projesi

Han el-Ahmer, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen bedevi Filistinlilere ev sahipliği yapıyor.

Bölge, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden alınmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in yıkım politikası Han el-Ahmer'de protesto edildi - Son Dakika


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