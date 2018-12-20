Son Dakika Haberleri: İsrail'in Yıktığı "El-Aksa" Televizyonunun Yayını Durmayacak

İsrail'in Yıktığı "El-Aksa" Televizyonunun Yayını Durmayacak

9 saat önce

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, Gazze'deki "El-Aksa" televizyonunun (Al-Aqsa TV) yayınlarını durdurmayacağını belirtti.

İsrail'in Yıktığı
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, Gazze'deki "El-Aksa" televizyonunun (Al-Aqsa TV) yayınlarını durdurmayacağını belirtti.

Heniye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, El-Aksa televizyonunun yayınlarına devam etmesi konusunda kesin ve net bir karar alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "El-Aksa televizyonu, yayınını durdurmayacak ve çalışmalarını sürdürecek." ifadesi kullanıldı.

El-Aksa Televizyonu Genel Müdürü Visam Afife, dün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin geçen ay düzenlediği füze saldırısında Gazze'deki merkez binası tamamen yıkılan Aksa televizyonunun yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle bugün yerel saatle 17: 00'den itibaren yayınını durduracağını duyurmuştu.

Hamas'a ait El-Aksa televizyonunun Gazze'deki merkez binası, İsrail'in 12 Kasım'da düzenlediği füze saldırısı sonucu tamamen yıkılmıştı.

El-Aksa Televizyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Rıdvan, füzelerle yıkılan televizyon binasının enkazında 20 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında, "televizyon kanalına yeni bir merkezin yapılması için tüm dünyadan yardım beklediklerini" ifade etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:27 Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Aksa, TV, Güncel
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