İsrail'in zehirli böcek ilaçları Gazzeli çiftçilerin mahsullerine zarar veriyor - Son Dakika

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çiftçiler, İsrail'in, sınıra yakın bölgelerdeki tarım arazilerine zehirli ilaçlar sıkarak ürünlerine zarar vermesine tepki gösterdi.

Filistinli çiftçiler, Gazze'deki Tarım Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisi (UNSCO) önünde yapılan basın açıklaması sırasında, zehirli böcek ilaçlarından zarar görmüş ürünlerini sergiledi.

Çiftçiler, "İşgal güçleri tek geçim kaynağımızla savaşıyor", "Filistinlilerin tarım arazileri, ilk savunma hattıdır", "İşgal güçleri tarım sektörünü yıkmaya kastetti" yazılı dövizler taşıdı.

Gazze'deki Tarım Bakanlığı Sözcüsü Ethem el-Besyuni, basın açıklamasında, İsrail'in Filistin arazilerine sıktığı zehirli böcek ilaçlarının ürünlere verdiği zararın 1,25 milyon doları aştığını söyledi.

İlaçlardan yaklaşık iki dönüm tarım alanının zarar gördüğünü belirten Besyuni, bu arazilerde, ıspanak ve maydanoz gibi yapraklı ürünlerin yanı sıra buğday, arpa, fasulye ve bezelye gibi çoğu kış mahsulünün ekildiğini aktardı.

Besyuni, zarar görmüş ürünlerin piyasaya sürülmesinin Bakanlık tarafından yasaklandığını dile getirdi.

İsrail'in zehirli ilaç kullanımını, tarım sektörüne karşı işlenmiş bir suç olarak değerlendiren Besyuni, BM kurumları ile sivil toplum kuruluşlarından, işgal güçlerinin yol açtığı zararın önüne geçilmesini istedi.

İsrail'in zehirli böcek ilaçlarını Gazze'nin kuzeyinden güneyine kadarki sınır bölgelerinde bu yıl 14 Ocak'tan bu yana kullandığını kaydeden Besyuni, işgal güçlerinin Filistinlilere ait tarım arazilerine 2000 yılından bu yana periyodik şekilde zehirli ilaçlar kullandığını ifade etti.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, Temmuz 2018'de yayımladığı haberinde, İsrail makamlarının, sınır bölgelerindeki Filistin topraklarında ürün yetiştirilmesini engellemek ve ordu birliklerinin alanı izleyebilmesi için arazilerin boş kalmasını sağlamak için zararlı etkilere sahip böcek ilaçları kullandığını belirtmişti.

İsrailli insan hakları kuruluşu Gisha da hazırladığı bazı raporlarda, böcek ilacı kullanımını kınamıştı.