İsrail, İngiltere'den ticaret anlaşmasına Batı Şeria'nın da dahil edilmesini istedi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İsrail, İngiltere'den ticaret anlaşmasına Batı Şeria'nın da dahil edilmesini istedi - Son Dakika Ekonomi

İsrail, İngiltere'den ticaret anlaşmasına Batı Şeria'nın da dahil edilmesini istedi

23 dakika önce

İsrail yönetimi, İngiltere'den ikili ticaret anlaşmasına Batı Şeria'daki işgal altındaki toprakların da dahil edilmesi talebinde bulundu.

İsrail, İngiltere'den ticaret anlaşmasına Batı Şeria'nın da dahil edilmesini istedi, System.String[]

İsrail yönetimi, İngiltere'den ikili ticaret anlaşmasına Batı Şeria'daki işgal altındaki toprakların da dahil edilmesi talebinde bulundu.

İsrael Hayom gazetesinin haberine göre, görev süresi son bulan Başbakan Binyamin Netanyahu, İngiltere ile geçen yıl yapılmış olan ticaret anlaşması kapsamına Golan, Kudüs ve Batı Şeria topraklarının da katılmasını istedi.

Haberde, İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Eli Kohen'in İngiliz mevkidaşı Conor Burns ile görüşerek ticaret anlaşmasının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ilettiği kaydedildi. Ayrıca, Netanyahu ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un da bu konuyu ele aldığı aktarıldı.

Şubat 2019'da imzalanan söz konusu anlaşmanın 2021'de uygulamaya gireceği hatırlatılarak, talebin hemen Brexit sonrasında yapılmış olması da dikkati çekti.

Bu arada, İsrail'in Avrupa Birliği ile yaptığı serbest ticaret anlaşmasında da Kudüs, Batı Şeria ve Golan tepeleri kapsama alınmamıştı.

Batı Şeria, İngiltere, İsrail, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:12 Kaynak: AA
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