İsrail insan hakları kuruluşu: İsrail 2020'de Filistinlilere ait 729 yapıyı yıktı - Son Dakika

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, İsrail'in 2020 yılında işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 729 evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığını açıkladı.

B'Tselem tarafından hazırlanan raporda, İsrail'in 273 evi yıkması nedeniyle 519'u çocuk olmak üzere 1006 Filistinlinin evsiz kaldığı belirtildi.

Raporda, İsrail makamlarının ayrıca Filistinlilere ait 456 insani amaçlı kullanılan yapıyı yıktığına dikkat çekilerek, 2020'de 7'si çocuk 27 Filistinlinin de İsrail güçlerince vurularak hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail askerlerinin 2020'de Filistin köy ve kasabalarına en az 3 bin baskın düzenlediği belirtilen raporda, Filistinlilere ait en az 2 bin 480 evde de arama yaptığı kaydedildi.

Raporda, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik en az 248 saldırı düzenlediği, Filistinlilerin mal ve mülklerine zarar verdiği, en az 3 bin ağacı itlaf ettikleri vurgulandı.