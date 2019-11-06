Son Dakika Haberleri: İsrail: İran'ın etkisini bölgede dengelemek için Suriyeli Kürtlere yardım ediyoruz
Son Dakika Dünya İsrail: İran'ın etkisini bölgede dengelemek için Suriyeli Kürtlere yardım ediyoruz

İsrail: İran'ın etkisini bölgede dengelemek için Suriyeli Kürtlere yardım ediyoruz

6 saat önce

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, ülkesinin Suriyeli Kürtlere yardım ettiğini açıkladı.

İsrail: İran'ın etkisini bölgede dengelemek için Suriyeli Kürtlere yardım ediyoruz, System.String[]

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, ülkesinin Suriyeli Kürtlere yardım ettiğini açıkladı.


İsrail Parlamentosu'nda konuşan Tzipi Hotovely, ülkesinin Suriyeli Kürtleri bölgede İran'ın etkisine karşı denge olarak gördüğünü ve Kürtlerin ABD ile diyaloğunu teşvik ettiğini söyledi.

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İsrail, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:28 
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