İsrail: İran'ın etkisini bölgede dengelemek için Suriyeli Kürtlere yardım ediyoruz

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, ülkesinin Suriyeli Kürtlere yardım ettiğini açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, ülkesinin Suriyeli Kürtlere yardım ettiğini açıkladı.

İsrail Parlamentosu'nda konuşan Tzipi Hotovely, ülkesinin Suriyeli Kürtleri bölgede İran'ın etkisine karşı denge olarak gördüğünü ve Kürtlerin ABD ile diyaloğunu teşvik ettiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

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