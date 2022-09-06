İsrail: Suriye'de 15 yıl önce bugün bir nükleer reaktörü vurduk - Son Dakika
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İsrail: Suriye'de 15 yıl önce bugün bir nükleer reaktörü vurduk

06.09.2022 18:22
İsrail: Suriye'de 15 yıl önce bugün bir nükleer reaktörü vurduk

İsrail, İran nükleer anlaşmasına ilişkin itirazlarını sürdürürken "15 yıl önce bugün Suriye'de bir nükleer reaktörü vurarak imha ettiğini" duyurdu.

İsrail, İran nükleer anlaşmasına ilişkin itirazlarını sürdürürken "15 yıl önce bugün Suriye'de bir nükleer reaktörü vurarak imha ettiğini" duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "15 yıl önce bugün Suriye'ye düzenlenen bir hava operasyonuna ilişkin istihbarat belgelerindeki gizliliğin kaldırıldığı" belirtildi.

Açıklamada, 20 yıl öncesine ait İsrail istihbarat belgesinin "Suriye'nin stratejik bir projeyi ilerletmeye çalıştığına dair istihbari değerlendirmeleri içerdiği" ifade edildi.

Buna göre 2002 yılına ait bu belgenin Suriye'nin gizli bir proje kapsamında bir nükleer reaktör inşa ettiği veya etmekte olduğuna işaret ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "İsrail savaş uçakları, 6 Eylül 2007'de Suriye'nin Deyrezor'daki nükleer reaktörünü imha etti." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu ayrıca söz konusu istihbarat belgesini ve operasyona ilişkin görselleri de kamuoyuyla paylaştı.

İsrail'in açıklaması İran'a bir mesaj mı?

Açıklamanın, İsrail'in ABD ve Avrupa ülkelerinin İran'la nükleer faaliyetleri konusunda varmaları beklenen anlaşmaya karşı itirazlarını artırdığı bir zamanda gelmesi dikkati çekti.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, bugün Nevatim Hava Üssü'nde yaptığı konuşmada, nükleer faaliyetleri konusunda İran'ı uyarmıştı.

"İsrail'in her tehdide ve her senaryoya karşı hazır olduğunu" vurgulayan Lapid, "İran bizi sınamaya devam ederse, İsrail'in uzun kolunu ve yeteneklerini keşfedecek. Teröre ve bize zarar vermek isteyenlere karşı tüm cephelerde hareket etmeye devam edeceğiz." diye konuşmuştu.

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Kaynak: AA

Suriye, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

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