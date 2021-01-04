İsrail, İran ve ABD'yi savaşa sokmak istediği yönündeki iddiaları reddetti - Son Dakika

İsrail, İran ve ABD'yi savaşa sokmak istediği yönündeki iddiaları reddetti

04.01.2021 00:57
İsrail, İran ve ABD'yi savaşa sokmak istediği yönündeki iddiaları reddetti, System.String[]

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz bir radyoya verdiği röportajda, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in İsrail'in ABD'yi İran'a savaş açması için kışkırtmaya çalıştığı yönündeki iddiaları "saçma" olarak nitelendirdi ve reddetti.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz bir radyoya verdiği röportajda, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in İsrail'in ABD'yi İran'a savaş açması için kışkırtmaya çalıştığı yönündeki iddiaları "saçma" olarak nitelendirdi ve reddetti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ı uyararak, " Irak'tan gelen yeni istihbaratlar, İsrailli provokatör ajanların sahte bir savaş sebebi ile Trump'ı sıkıştırmak için Amerikalılara karşı saldırılar planladığını gösteriyor. Tuzaklara karşı dikkatli ol Trump. Herhangi bir saldırının karşılığı ağır olacak. Özellikle de dostların için" ifadelerini kullanmıştı. Zarif'in paylaşımının ardından İsrail'den cevap gecikmedi.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz bir radyoya verdiği röportajda, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in İsrail'in ABD'yi İran'a savaş açması için kışkırtmaya çalıştığı yönündeki iddiaları "saçma" olarak nitelendirdi ve reddetti. Steinitz, "Zarif'in İsrail'in ABD'ye karşı terörist saldırıları başlatacağına dair bu saçmalığını duyuyoruz. Bu gerçekten tamamen saçmalık" dedi.

Bakan Steinitz, Tahran'ın üst düzey generali Kasım Süleymani'nin Irak'ta bir ABD insansız hava aracı saldırısıyla öldürülmesinin birinci yıl dönümünde olası İran saldırılarına karşı tetikte olması gerekenin İsrail olduğunu belirtti.

Steinizt, "Ama öte yandan bu İran'ın İsrail'i hedef aldığına dair bir uyarı. İsrail'e saldırmak için bahaneler aradığına dair bir işaret. Bu yüzden ellerimiz tetikte olmalı ve alarm seviyesini en üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor" dedi.

ABD, geçtiğimiz çarşamba günü İran'a caydırıcı bir mesaj olması için Orta Doğu'da iki nükleer kapasiteli B-52 tipi bombardıman uçağını havalandırdı. Uçaklardan uçuşun ardından bölgeyi terk etti. - KUDÜS

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Savaş, İran, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İsrail, İran ve ABD'yi savaşa sokmak istediği yönündeki iddiaları reddetti - Son Dakika


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