İsrail, "İranlı bir genç ile 4 İsrailli kadından oluşan casusluk ağını" çökerttiklerini duyurdu - Son Dakika

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak), "İran istihbaratına bağlı genç bir adam ile onun için çalışan İsrailli dört kadının içinde olduğu casusluk şebekesinin" çökertildiğini açıkladı.

İsrail hükümetinin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Şabak, İran istihbaratına çalışan bir genç adamın internetten tanıştığı İsrailli kadınlara "ABD diplomatik misyonları ile devlet binalarının fotoğraflanması, aile üyelerini orduda istihbarat birimine sokmaları" gibi görevler verdiği, kadınların da bu istekleri yerine getirdiği bir ağın çökertildiğini bildirdi.

Şabak ve ilgili emniyet birimlerinin şüphelileri uzunca bir süre izlediği ve eylemleri hakkında deliller topladığı belirtildi.

Açıklamada, İran'da yaşayan bir Yahudi olduğunu iddia eden Rambod Namdar rumuzlu bir kullanıcının sosyal medyada İsrailli kadınlara yaklaştığı paylaşıldı. İranlı ajanın, WhatsApp üzerinden İsrailli kadınlarla görüşmeye devam ettiği ve video görüşmelerinde kamerasının çalışmadığı mazeretini sunduğu aktarıldı.

İsrailli kadınların bazılarının İranlı kişinin bir istihbarat unsuru olduğunu anlamasına rağmen iletişimlerini sürdürdüğü ve bu kadınların verilen görevleri yerine getirdiği vurgulandı.

-İsrailli kadınlar, ABD diplomatik misyonlarını ve devlet binalarını fotoğrafladı

İsrail'in Holon kentindeki 40 yaşındaki bir kadının İranlı istihbaratçıyla yıllarca iletişimini sürdürdüğü ve İran ajanı olduğundan şüphelenmesine rağmen, "ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, yaşadığı kentteki devlet binaları ve kentteki alışveriş merkezini fotoğraflayarak bu kişiye gönderdiği" kaydedildi.

Holon'da yaşayan İsrailli kadının kocasının da "Rambod" rumuzlu kişiyle İran ile ilişkili olduğundan şüphelenmesine rağmen iletişime geçtiği ve verilen görevlerde karısına yardım ettiği öne sürüldü. İran ajanının kadından yakında askere gidecek oğlunu İsrail ordusunda istihbarat birimine yönlendirmesini istediği paylaşıldı.

İranlı ajanın iletişimde olduğu Beyt Şemeş'ten 57 yaşındaki bir kadından da oğlunu orduda istihbarat birimine yönlendirmesini, İranlı göçmenler için bir dernek kurmasını, Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği'nin fotoğraflanmasını istediği belirtildi. İsrailli kadının, oğlunun askeri töreninden görselleri İranlı ajana aktardığı bildirildi. Açıklamada, İsrailli kadının İranlı bu kişiden toplamda 5 bin dolara yakın para aldığına yer verildi.

İsrail'in Kfar Saba kentindeki 47 yaşındaki bir kadının da iletişimde olduğu Rambod'dan gelen parayı casusluk ağındaki diğer kişilere ulaştırdığı belirtildi. Kudüs'teki 50 yaşında bir kadının da Rambod ile 18 aydır iletişimde olduğu, ondan bir miktar para aldığı, İsrail içindeki birtakım iş ve hayır faaliyetlerine katılması isteğini yerine getirdiği aktarıldı.

Açıklamada, Kudüs Bölge Savcılığı'nın dört kişi hakkında farklı suçlardan tutuklama emri çıkarttığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen bir Şabak yetkilisi, "Bu, İsrail içinde İran'a ait bir istihbarat ağının ortaya çıkartıldığı ve çökertildiği ciddi bir durum. İsrailli kadınlara masumca yaklaştığını iddia eden kişilerin bu ilişkileri devam ettirdiğini görüyoruz. Zanlılar, görüştükleri kişinin İran ajanı olduğunu anlamasına rağmen bu ilişkilerini sürdürüyor ve onlar için birtakım görevler yerine getiriyor." ifadelerini kullandı.

-İsrail Başbakanı'ndan güvenlik birimlerine övgü

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, yürütülen operasyonu takdirle karşıladığını ve ilgili birimleri tebrik ettiğini belirterek, İran ordusu Devrim Muhafızları'nın bitmeyen çabalarına tanık olduklarını söyledi.

Bennet, İran'ın İsrail'e sızma çalışmalarının istihbarat ve güvenliğin ötesine geçtiğine işaret ederek, İsrail vatandaşlarından sosyal medyada bu tür girişimlere karşı dikkatli olmalarını istedi.