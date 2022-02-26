İsrail, işgal altıdaki Kudüs'te Filistinli aileye evlerini kendi elleriyle yıktırdı - Son Dakika

İsrail, işgal altındaki Kudüs'ün güneyinde Filistinli bir aileyi ruhsatsız yapıldığı gerekçesiyle evlerini kendi elleriyle yıkmaya mecbur etti.

Vadi Hilva Enformasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, Doğu Kudüs'ün güneyinde yer alan Cebel el-Mukebbir Mahallesi'nde Ebu Sineyne ailesine ait evde aralarında çocukların da olduğu 6 kişinin yaşadığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin Ebu Sineyne ailesine evlerini kendi elleriyle yıktırdığı kaydedildi.

Ebu Sineyne ailesine 2015 yılında Kudüs'ün Ras al-Amud kasabasındaki evleri de zorla yıktırılmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

Filistin Ulusal Enformasyon Merkezi'ne (hükümet) göre, İsrail'in Kudüs'ü işgal ettiği 1967 yılından bu yana 1900'den fazla ev yıkıldı.