İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin evini yıktı - Son Dakika

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde "ruhsatsız" yapıldığı iddiasıyla bir Filistinli ailenin evi için alınan yıkım kararını uyguladı.

Ev sahibi Atıf en-Nays, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun evini yıkarak kış mevsiminde 7 kişilik ailesini evsiz bıraktığını söyledi.

Yıkılan evini bir yıl önce inşa ettiğini belirten Nays, İsrailli yetkililerin kendisine 96 saat öncesinde "evin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılacağı" tebligatında bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan İsrail askerleri, evin yıkımı sırasında Filistinliler ile yaşanan arbedeye gerçek mermi ve gaz bombasıyla müdahale etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörlüğünün verilerine göre İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Kasım 2021 ortalarına kadar 768 Filistinlinin evini yıktı ya da ele geçirdi.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da, Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Oslo Anlaşması ile Batı Şeria üç bölgeye ayrılmıştı

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde, işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

İnsan hakları kuruluşlarına göre Filistinliler, maliyetleri on binlerce dolara ulaşması nedeniyle Kudüs'te inşaat ruhsatı çıkarma konusunda oldukça büyük sıkıntılar yaşıyor.

Resmi Filistin Enformasyon Merkezinin verilerinde İsrail'in 1967 işgalinden bu yana Kudüs'te yıktığı ev sayısının 1900'den fazla olduğu kaydediliyor.