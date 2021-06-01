İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı 350 yeni konut inşa ediyor - Son Dakika

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kenti yakınlarındaki yasa dışı Beyt El Yahudi yerleşim bölgesinde 350 konuttan oluşan projenin temel atma törenini gerçekleştirdi.

İsrail'in Kanal 20 televizyonunun haberine göre, temel atma törenine, aşırı sağ partilerin mensubu İsrailli milletvekilleri ve bakanların yanı sıra, İsrail Meclis Başkanı Yariv Levin de katıldı.

İsrail kanalı, İsrail Savunma Bakanlığı Sivil İdaresi'nin yakın zamanda bu konutların inşa edilmesini onayladığını aktardı.

Törene katılan Sağlık Bakanı ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi yöneticilerinden Yuli Edelstein, yaptığı konuşmada, "Yahudi yerleşim birimleri ve İsrail toprakları, her kişiden ve her türlü siyasi atmosferden daha önemlidir." dedi.

Uluslararası hukuku ihlal eden Netanyahu hükümetleri, kendi dönemlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da en çok yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa edilmesiyle övünüyor.