İsrail, havalimanlarından birini Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Batı Şeria'daki Filistinlilere açıyor - Son Dakika
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İsrail, havalimanlarından birini Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Batı Şeria'daki Filistinlilere açıyor

09.08.2022 17:03
İsrail, havalimanlarından birini Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Batı Şeria'daki Filistinlilere açıyor

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Ramon Havalimanı'nı Türkiye seferleri için kullanmalarına izin verecek.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Ramon Havalimanı'nı Türkiye seferleri için kullanmalarına izin verecek.

İsrail Sivil Havacılık İdaresi, yaptığı yazılı açıklamayla, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin ülkenin güneyindeki Akabe Körfezi yakınlarında bulunan Ramon Havalimanı'ndan Türkiye'ye seyahatini başlatacağını duyurdu.

Açıklamada, Ramon Havalimanı'ndan ilk aşamada bu ay iki Türk hava yolu şirketinin Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler için haftada iki gün Antalya'ya seferlerine başlayacağı belirtildi. Aynı uygulamanın, eylülde İstanbul seferleri için de genişletileceği bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu adımın, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin sivil ve idari işlemlerini yürüten İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından atıldığı aktarıldı.

İsrail Sivil Havacılık İdaresi Sözcüsü Lisa Drir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk seferin 22 Ağustos'ta yapılmasının planlandığını, hava yolu şirketlerinin son onayının beklendiğini söyledi.

Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin, Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Havalimanı'ndan seyahat edebilmesi için İsrail ordusundan izin alması gerekiyor. Bu durum da Filistinlilerin seyahat planı yapmalarını zorlaştırıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, yurt dışı seyahatleri için genelde Ürdün'ün başkenti Amman'a kara yoluyla yolculuk yapıyor.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, Türkiye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, havalimanlarından birini Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Batı Şeria'daki Filistinlilere açıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail, havalimanlarından birini Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Batı Şeria'daki Filistinlilere açıyor - Son Dakika
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