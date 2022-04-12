İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 20 Filistinliyi tutukladı - Son Dakika
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İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 20 Filistinliyi tutukladı

12.04.2022 13:02

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine düzenlediği baskınlar sonucu "aranan" 20 kişinin tutuklandığını açıkladı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine düzenlediği baskınlar sonucu "aranan" 20 kişinin tutuklandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, ordu birlikleri, İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şafak) ve diğer güvenlik birimleriyle işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin, Nablus, Tulkerim kentleri ve çevresindeki beldelere baskınlar düzenledi.

İsrail askerlerinin Tulkerim'in kuzeyindeki Zeyta beldesine düzenledikleri baskında "silah ele geçirdikleri" iddia edilirken aranan kişileri "teröre destek suçlamasıyla" tutukladıkları aktarıldı.

İsrail askerlerinin hafta sonu iki gün üst üste baskın düzenledikleri kuzeydeki Cenin kentine de baskın düzenledikleri burada silahlı çatışma yaşandığı aktarıldı.

Ordunun bölgede aranan 20 kişiyi tutukladığı aktarıldı.

Filistinli sivil toplum kuruluşu Esirler Bilgilendirme Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria'nın kuzeydeki Cenin, Nablus, Tubas ve güneydeki Halil kentlerinde 17 Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun üç farklı yönden girdiği Cenin kentinde yoğun silahlı çatışma yaşandığını ancak yaralı bilgisinin bulunmadığını paylaştı.

İsrail'de sonuncusu perşembe akşamı Tel Aviv kentinde olmak üzere, üç hafta içinde üçü silahlı dört ayrı saldırıda 14 İsrailli hayatını kaybetmişti. İki olayda, saldırganın Cenin bölgesinden gelmesi gözleri bu kente çevirmişti.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine hafta sonu iki ayrı baskın düzenlemiş, cumartesi günkü baskında silahlı çatışmada bir Filistinliyi öldürmüştü. Baskınlarda, onlarca Filistinli de yaralanmıştı. Aynı şekilde, İsrail askerleri, Tel Aviv kentindeki silahlı saldırıyı gerçekleştiren Filistinlinin kardeşlerinin bulunduğu araca pazar günü Cenin kentinde ateş açmış, bir Filistinliyi yaralamıştı.

İsrail ordusunun, Batı Şeria'daki faaliyetlerini artırmasının ardından bölgedeki şiddet olayları artmış, bu süreçte en az 20 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 20 Filistinliyi tutukladı
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 20 Filistinliyi tutukladı
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 20 Filistinliyi tutukladı
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 20 Filistinliyi tutukladı

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Kaynak: AA

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