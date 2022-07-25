İsrail işgal altındaki Doğu Kudüs'te 9 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail işgal altındaki Doğu Kudüs'te 9 Filistinliyi gözaltına aldı

25.07.2022 15:27
İsrail işgal altındaki Doğu Kudüs'te 9 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 9 Filistinliyi "Hamas üyesi" oldukları gerekçesiyle gözaltına aldığını duyurdu.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 9 Filistinliyi "Hamas üyesi" oldukları gerekçesiyle gözaltına aldığını duyurdu.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, son haftalarda İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile ortaklaşa yürütülen operasyonda "Hamas üyesi olmak" suçlamasıyla Doğu Kudüs'te 9 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Bazıları evlerinde bazıları da seyahat etmeye çalışırken gözaltına alındığı kaydedilen şüphelilerin, "Doğu Kudüs'te Hamas adına eleman toplamaya çalıştığı" öne sürüldü.

İsrail polisinin açıklamasında, "Şabak'ın soruşturması, şüphelilerin yurt dışındaki Hamas liderlik kadrosuyla iletişim halinde olduğunu, Doğu Kudüs'te Hamas için daha fazla eleman toplamak için yurt dışından para aldığını ortaya çıkardı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada bazı şüphelilerin gözaltına alındıkları sırada hakkındaki suçlamalara ilişkin delillerin ele geçirildiği aktarıldı. Savcılığın "baş şüpheli" hakkında iddianamesini bugün sunacağı, diğer gözaltına alınanlar hakkındaki iddianamelerin de ilerleyen günlerde hazırlanacağı paylaşıldı.

Polis, gözaltına alınanların kimliklerini açıklamadı.

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Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Şin Bet, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail işgal altındaki Doğu Kudüs'te 9 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

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