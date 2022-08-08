İsrail güçleri, Batı Şeria'da Filistinlilere ait yapıları yıktı

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da, İsrail güçleri Filistinlilere ait yapıları yıkarken, tarım arazilerine de zarar verdi.

Gördü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Cenin şehrinin güneyindeki Cebe beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerleri, "izinsiz" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait 5'i konut olarak kullanılan 9 yapıyı yerle bir etti.

İsrail güçlerinin 6 Temmuz'da Cebe beldesine düzenlediği baskında arbede yaşanırken, 20 yaşındaki Filistinli Rafik Riyad Gannam hayatını kaybetmişti.

Tarım arazilerine zarar verdi

Batı Şeria'nın güneyinde El-Halil yakınlarındaki Tarkumya bölgesine de baskın yapan İsrail güçleri, tarım arazilerini tahrip etti.

İsrail askerleri, Tarkumya'da bulunan 12 dönüm tarım arazisindeki zeytin ağaçlarını buldozerlerle söktü.

İsrail yönetimi, Batı Şeria'nın "C bölgesi" ile Doğu Kudüs'te "imar izni" olmadığı gerekçesiyle Filistinlilere ait evleri zorla yıkıyor. Filistinlilerin ise "imar izni" almak için bazen yıllarca beklemeleri gerekiyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Filistinli sivil toplum kuruluşu "Toprak Araştırmalar Merkezi"nin Ekim 2021'de yayımladığı raporunda, İsrail'in, işgalin başladığı tarih olan 1967'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 11 bin 900 evi yıktığı, 73 bin kişiyi ise yerinden ettiği belirtilmişti.