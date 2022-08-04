Batı Şeria'da yerleşimci şiddetine maruz kalan Filistinli bedeviler göçe zorlanıyor

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci şiddetinin son mağduru Ras et-Tin bölgesinde yaşayan Filistinli bedeviler oldu.

Ramallah'ın doğusundaki Mugayyir beldesi kırsalında bulunan Ras et-Tin'de yaşayan Filistinli 120 bedevi, Yahudi yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle topraklarından göç etmek zorunda kaldı.

Yerleşimcilerin saldırılarına daha fazla dayanamayan Filistinli bedeviler, topraklarını terk ederek tek geçim kaynakları olan hayvancılık için pek de müsait olmayan Ebe Felah ve Kafr Malik köylerine yerleşmek durumunda kaldı.

Ras et-Tin'den ayrılmak zorunda kalan Filistinli bedeviler, AA muhabirine, maruz kaldıkları yerleşimci şiddetini ve kendilerini göçe zorlayan süreci anlattı.

"Yerleşimcilerin saldırısında yaralanan bir kadın üç hafta hastanede yattı"

Filistinli bedevi topluluğun lideri 60 yaşındaki Ahmed Keabne, Yahudi yerleşimcilerin İsrail güçlerinin koruması altında Ras et-Tin sakinlerine saldırdığını belirtti.

Keabne, "Neredeyse her gün yerleşimcilerin saldırılarına maruz kaldık. Araçlarımız bozuldu, su borularımız kesildi, çocuklarımıza saldırıldı ve hayvanlarımızı otlatmamız engellendi." dedi.

Yahudi yerleşimcilerin son saldırısının bölge halkını çok etkilediğini vurgulayan Keabne, "Yerleşimciler son olarak kadınlar ve çocuklar dahil bir ailenin tüm fertlerini darbetti. Olayda ciddi şekilde yaralanan bir kadın, üç hafta boyunca hastanede yattı." diye konuştu.

Keabne, Yahudi yerleşimci gruplarının Filistinli bedevilere yönelik saldırılarını arttırdığını ve bölge sakinlerini kışkırttığını dile getirdi.

"Bizi koruyan kimse yok"

Bölgede yaşayan Filistinlilerin ciddi bir güvenlik sorunu yaşadığına dikkati çeken Keabne, "Canımız ve malımız güvende değil, bizi koruyan kimse de yok." şeklinde konuştu.

Keabne, Yahudi yerleşimcilere karşı koydukları takdirde fiili şiddete maruz kaldıklarını ve İsrail askerlerince gözaltına alındıklarını kaydetti.

Ras et-Tin bölgesinde yaşarken Yahudi yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle İsrail polisine ve ordusuna defalarca şikayette bulunduklarını aktaran Keabne, ancak hiçbir şekilde dikkate alınmadıklarını ifade etti.

"Bedeviler medyanın ilgisinden uzak, sessiz bir şekilde göçe zorlanıyor"

Keabne, Filistinlileri topraklarından uzaklaştırmaya yönelik bir politika izleyen İsrail'in Yahudi yerleşimcilerin söz konusu saldırılarına bilerek göz yumduğunu söyledi.

Yahudi yerleşimcilerin özellikle geçim kaynaklarını hedef aldığına dikkati çeken Keabne, "Bedeviler, medyanın ilgisinden uzak, sessiz bir şekilde göçe zorlanıyor." ifadelerini kullandı.

Yerleşimci şiddetine karşı koyduklarında gözaltına alınıyorlar

Ras et-Tin'in yakınlarında başka bir bedevi yerleşim bölgesi olan El-Kabbun'da yaşayan 42 yaşındaki Berekat Ebu Arşid de Yahudi yerleşimcilerin ailesine saldırmasından korktuğunu dile getirdi.

İsrail ordusunun koruması altındaki yerleşimcilerin sık sık Filistinli bedevilerin ailelerini hedef alan baskınlar düzenlediğini aktaran Ebu Arşid, "Emniyet yok. Her an bir yerleşimci gelip halka saldırıp zarar verebiliyor ve istediğini yapıyor. Hesap vereceği kimse de yok." dedi.

Ebu Arşid, itiraz edip kendilerini savunduklarında İsrailli yetkililerin kendilerini suçladığını ve gözaltına alındıklarını anlattı.

Koyun güderek 11 kişilik ailesini geçindirmeye çalışan Ebu Arşid, uluslararası kuruluşlardan kendilerine koruma sağlamalarını istedi. Ebu Arşid, saldırıların devam etmesi halinde bölgeden tamamen çıkmak zorunda kalacaklarını sözlerine ekledi.

El-Kabbun'daki Filistinli bedeviler de yerleşimcilerin hedefinde

Elektrik, su ve temizlik gibi hizmetlerden mahrum bir şekilde Batı Şeria'nın kırsal bölgelerinde yaşayan Filistinli bedevi topluluklar, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalıyor.

Filistinli ailelerin göç ettiği Ras et-Tin yakınlarındaki El-Kabbun bölgesinde yaşayan Filistinli bedeviler de Yahudi yerleşimcilerin saldırısı altında.

Yahudi yerleşimcilerin son dönemde Filistinlilere yönelik saldırıları artarken, İsrailli yetkililer tekrarlanan bu saldırıları genellikle görmezden geliyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.