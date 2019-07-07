Son Dakika Haberleri: - İsrail İşgaline Karşı Çıkan Genç Darp Edilip Tutuklandı
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- İsrail İşgaline Karşı Çıkan Genç Darp Edilip Tutuklandı

1 saat önce

- İsrail işgaline karşı çıkan genç darp edilip tutuklandıKUDÜS - Kudüs'ün İseviye Mahallesi'ni işgal eden İsrailli güvenlik güçleri, bir genci darp ederek gözaltına aldı.

- İsrail işgaline karşı çıkan genç darp edilip tutuklandı
KUDÜS - Kudüs'ün İseviye Mahallesi'ni işgal eden İsrailli güvenlik güçleri, bir genci darp ederek gözaltına aldı.
İsrail, Kudüs'ün doğusunda bulunan İseviye Mahallesi'ni işgal etme çalışmalarına devam ediyor. İsrail kuvvetlerinin işgaline ise bölge sakini bir genç tepki gösterdi. Münakaşanın ardından tansiyon yükselince İsrail güçleri genci gözaltına almak istedi. Dirençle karşılaşan İsrail askerleri, genci darp ederek gözaltına aldı.
İsrail askerlerinin geçen hafta İseviye Mahallesi'nde bir genci öldürmesiyle bölgede tansiyon yükseldi. Bölge sakinlerinin İsrail askerlerinin her geçen gün artan yayılmacı hareketleri nedeniyle olumsuz etkileniyor.
Filistinli kaynaklarına göre, 6 milletvekili, 52 kadın ve 270 çocuk da dahil olmak İsrail hapishanelerinde 6 bin 500'den fazla Filistinli tutuluyor.
- İsrail İşgaline Karşı Çıkan Genç Darp Edilip Tutuklandı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:15 Kaynak: İHA
İsrail, Kudüs, Güncel
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