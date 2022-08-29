Eski Mossad Başkanı Kohen, İran'ın nükleer programını sürdürdüğünü iddia etti - Son Dakika
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Eski Mossad Başkanı Kohen, İran'ın nükleer programını sürdürdüğünü iddia etti

29.08.2022 23:03
Eski Mossad Başkanı Kohen, İran'ın nükleer programını sürdürdüğünü iddia etti

İsrail İstihbarat Ajansının (Mossad) eski Başkanı Yossi Kohen, İran'ın nükleer programını devam ettirdiğine dair belgeleri istihbarat operasyonlarıyla arşivlerden ele geçirdiklerini belirtti.

İsrail İstihbarat Ajansının (Mossad) eski Başkanı Yossi Kohen, İran'ın nükleer programını devam ettirdiğine dair belgeleri istihbarat operasyonlarıyla arşivlerden ele geçirdiklerini belirtti.

İsviçre'nin Basel kentinde 1897'de gerçekleşen Dünya Siyonist Kongresi'nin 125. yıl dönümü etkinliğinde konuşan Kohen, İran'ın nükleer programına dair açıklamalarda bulundu.

Kohen, İran hükümetinin ülkedeki nükleer faaliyetleri durdurduğuna yönelik söylemlerinin yalan olduğunu öne sürerek, "İran'ın arşivlerinden ele geçirdiğimiz binlerce dokümanla, İran'ın Uluslararası Atom Enerji Ajansına (IAEA) yalan söylediğini kanıtladık." dedi.

Nükleer çalışmaların devam ettiğine dair belgelere, Mossad tarafından yürütülen "birkaç operasyon" neticesinde erişildiğini aktaran Kohen, bazı operasyonların İran toprakları içinde yapıldığı bilgisini verdi.

Kohen, "Mossad'ın faaliyet alanı sadece istihbarat toplamak değil, aynı zamanda barışı desteklemektir. İbrahim Anlaşmaları'nda bu sonuçları hep birlikte gördük." değerlendirmesinde bulundu.

İran ile nükleer anlaşma ve müzakere süreci

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Washington, eski Başkan Donald Trump döneminde, 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlayınca Tahran da anlaşmadaki taahhütlerini kademeli olarak durdurmuş ve yeniden yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme dahil bir dizi adım atmıştı.

Anlaşmanın yeniden uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşü için Nisan 2021'den beri Avrupa Birliğinin (AB) koordinatörlüğünde Viyana'da yapılan müzakereler 8 Ağustos'ta sona ererken, müzakerelerin koordinatörlüğünü üstlenen AB'nin sunduğu taslak anlaşma metni sonrasında taraflar, nihai anlaşmaya varma konusunda önceki aylara nazaran çok daha olumlu işaretler vermişti.

İran Dışişleri Bakanlığı, AB'nin sunduğu anlaşma taslağına ilişkin görüşlerini 15 Ağustos'ta AB'ye iletmiş ve taslak metne verdikleri yanıta karşılık ABD'nin cevabını beklediklerini açıklamıştı.

ABD'nin İran'ın taslağına olumlu yanıtının ardından İran'ın ilerleyen günlerde anlaşmayı kabul ettiğine dair cevap vermesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

İsrail, Mossad, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Mossad Başkanı Kohen, İran'ın nükleer programını sürdürdüğünü iddia etti - Son Dakika

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