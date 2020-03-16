İsrail istihbaratı, Doğu Kudüs'te dezenfekte çalışması yapan Filistinlileri gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail istihbaratı, Doğu Kudüs'te dezenfekte çalışması yapan Filistinlileri gözaltına aldı

22 dakika önce

İsrail istihbaratının, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması yapan 12 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail istihbaratı, Doğu Kudüs'te dezenfekte çalışması yapan Filistinlileri gözaltına aldı, System.String[]

İsrail istihbaratının, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması yapan 12 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin basınında yer alan haberlere göre, İsrail istihbaratı, akşam saatlerinde Doğu Kudüs'teki bir dizi kurum ve tesiste dezenfekte çalışması yapan 12 genci gözaltına aldı.

Fetih Hareketi Kudüs Sorumlusu Şadi Mutavver yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin Doğu Kudüs'te "bariz ihmallerde" bulunduğuna dikkati çekerek, "Gençlerimiz, halkımızı korumak için vatani görevlerini yerine getiriyordu." ifadelerini kullandı.

Mutavver, İsrail istihbarat elemanlarının Filistinli gençleri gözaltına almasına vurgu yaparak, Doğu Kudüs'te herhangi bir şekilde Filistinlilere virüsün bulaşması durumundan İsrail'in sorumlu olacağını kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:02 Kaynak: AA
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