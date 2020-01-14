İsrail istihbaratı: Hamas, Batı Şeria'da seçimleri kazanabilir - Son Dakika
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İsrail istihbaratı: Hamas, Batı Şeria'da seçimleri kazanabilir

6 saat önce

İsrail istihbaratı, Batı Şeria'da seçim yapılması halinde Hamas'ın kazanabileceğini açıkladı.

İsrail istihbaratı: Hamas, Batı Şeria'da seçimleri kazanabilir, System.String[]

İsrail istihbaratı, Batı Şeria'da seçim yapılması halinde Hamas'ın kazanabileceğini açıkladı.

Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail Askeri İstihbaratı (AMAN) 2020 tahminleri raporunu yayımladı.

Seçimlerin yapılması durumunda Batı Şeria'da Hamas'ın lehine sonuçlanma ihtimali olduğu aktarılan raporda "şiddetli direniş" taraftarı olmayan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın görevinden ayrılmasından ise endişe edildiği belirtildi.

Hamas'ın Gazze'de İsrail ile uzun vadeli bir ateşkesle ilgilendiği savunulan raporda, Hareket'in muhtemel bir savaşa hazırlık kapsamında daha hassas füzelere sahip olmak gibi askeri gücünü geliştirmeye de devam edeceği vurgulandı.

Süleymani'nin öldürülmesinin, İsrail lehine sonuçları

Raporda, ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin İsrail lehine sonuçlarına da değinildi.

ABD'nin Süleymani'yi öldürmesinin, İsrail için Suriye'deki İran hedeflerini daha yoğun vurmak adına fırsat yarattığı ifade edilen raporda, İran'ın nükleer programında yavaş bir şekilde ilerlemeyi sürdüreceği kaydedildi.

Raporda, İran'ın bir yıl içinde tek bir nükleer bomba üretecek yeterli malzemeye ulaşabileceği ve onu taşıyacak füzeyi iki yıl sonra üretebileceği öngörüsünde bulunuldu.

Batı Şeria, İsrail, Hamas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:56 Kaynak: AA
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