Son Dakika Haberleri: İsrail istihbaratı: Körfez bölgesindeki saldırıların arkasında 'kesinlikle' İran var
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İsrail istihbaratı: Körfez bölgesindeki saldırıların arkasında 'kesinlikle' İran var

52 dakika önce

İsrail istihbarat servisi Mossad, Körfez bölgesindeki son saldırıların arkasında İran'ın olduğuna dair "emin" olduklarını açıkladı. Ancak tam olarak hangi saldırının olduğu belirtilmedi. Umman Körfezi'nde 13 Haziran'da iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuş, ABD de İran'ı sorumlu tutmuştu

İsrail istihbaratı: Körfez bölgesindeki saldırıların arkasında 'kesinlikle' İran var, System.String[]
İsrail istihbarat servisi Mossad, Körfez bölgesindeki son saldırıların arkasında İran'ın olduğundan "emin" olduklarını açıkladı. Ancak gizli servis tam olarak hangi saldırının İran ile ilişkilendirildiğini belirtmedi.

Mossad Başkanı Yossi Cohen, İsrail'in Herzliya kentinde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, Tahran yönetimini hedef aldı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:08 
Mossad, Körfez, İsrail, İran, Dünya
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