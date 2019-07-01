İsrail istihbaratı: Körfez bölgesindeki saldırıların arkasında 'kesinlikle' İran var
52 dakika önce
İsrail istihbarat servisi Mossad, Körfez bölgesindeki son saldırıların arkasında İran'ın olduğuna dair "emin" olduklarını açıkladı. Ancak tam olarak hangi saldırının olduğu belirtilmedi. Umman Körfezi'nde 13 Haziran'da iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuş, ABD de İran'ı sorumlu tutmuştu
İsrail
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:08
istihbarat servisi Mossad
, Körfez
bölgesindeki son saldırıların arkasında İran
'ın olduğundan "emin" olduklarını açıkladı. Ancak gizli servis tam olarak hangi saldırının İran ile ilişkilendirildiğini belirtmedi.
Mossad Başkanı Yossi Cohen, İsrail'in Herzliya
kentinde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, Tahran
yönetimini hedef aldı.
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