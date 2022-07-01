İsrail istihbaratıyla bağlantıları tespit edilen 16 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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İsrail istihbaratıyla bağlantıları tespit edilen 16 sanığın yargılanmasına devam edildi

01.07.2022 16:55
İsrail istihbaratıyla bağlantıları tespit edilen 16 sanığın yargılanmasına devam edildi

Suriye ve Filistin uyruklu tutuklu 16 sanığın, İsrail gizli servisi adına Türkiye'de yaşayan Filistinliler başta olmak üzere yabancı uyruklu kişilerle ilgili bilgi topladıkları iddiasıyla "casusluk" suçundan yargılandığı davada, tahliye talepleri reddedildi.

Suriye ve Filistin uyruklu tutuklu 16 sanığın, İsrail gizli servisi adına Türkiye'de yaşayan Filistinliler başta olmak üzere yabancı uyruklu kişilerle ilgili bilgi topladıkları iddiasıyla "casusluk" suçundan yargılandığı davada, tahliye talepleri reddedildi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 16 tutuklu sanık ile avukatları katıldı.

Savunmaları alınan sanıklar ile avukatları beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme, daha önce çeşitli kurumlardan istenen evrakların dönüşünün beklenmesine hükmetti.

Sanıkların tutukluluk halinin devamını kararlaştıran mahkeme, duruşmayı 15 Eylül'e erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İsrail gizli servisinin irtibata geçtiği Türkiye'deki Filistin ve Suriye uyruklu kişilere, ülkedeki Filistinliler başta olmak üzere yabancı uyruklu kişilerin kurdukları sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini takip etmek için para karşılığı casusluk yaptırdığı kaydedildi.

Casusluk karşılığında bu şahıslara maddi menfaat sağlandığı, bağlılık ve sadakatlerinin diri tutulduğu belirtilen iddianamede, 2015 yılının son aylarında gayriresmi yollarla Türkiye'ye giren sanıklardan Abdülkadir Barakat'ın Türkiye'deki casusluk şebekesinin para transferine yön verdiği aktarıldı.

Bu transferlerin tam gizlilik içinde havale ofisleri, kripto para hesapları ve benzeri yollardan yapıldığına işaret edilen iddianamede, ödemelerin bir kısmının da kuryeyle gerçekleştirildiği, sanık Barakat'ın, Almanya'da yaşayan İsrail pasaportlu Ahmad Zaid'in talimatları doğrultusunda casusluk yapılanmasında kuryelik vazifesini üstlendiği ifade edildi.

Ayrıca, sanıklardan Abdelrahman Abunawah'ın, talimatlar doğrultusunda gizlilik içinde bilgi temin edip servis ettiği, Türkiye'ye geldikten sonra ankesörlü telefonla iletişim kurduğu ve düzenli olarak Zaid tarafından iletilen konum bilgilerini girerek keşif işlemleri gerçekleştirdiği bilgisi verilen iddianamede, bu sanığın kameralı gözlükle istenilen yerlerde yaptığı çekimleri özel program sayesinde wi-fi ağlarını tarayarak ilettiği anlatıldı.

Mohammed Salhab'ın da Filistin menşeli kurum ve kuruluşların ve bünyelerinde çalışanların ev adresleri, fotoğrafları, mail adresleri, telefon numaraları ile diğer kişisel bilgileri raporladığı bildirilen iddianamede, bu sanık tarafından temin edilen bilgilerin Türkiye'de faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar aleyhine olmasının yanı sıra, burada ikamet eden kişi ve toplumlar zararına da sonuç doğurabilecek mahiyette olduğuna işaret edildi.

İddianamede tüm sanıkların, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

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Kaynak: AA

Filistin, Türkiye, Suriye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail istihbaratıyla bağlantıları tespit edilen 16 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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