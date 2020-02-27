İsrail İtalya'dan gelen 56 turistin ülkeye girişine izin vermedi - Son Dakika
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İsrail İtalya'dan gelen 56 turistin ülkeye girişine izin vermedi

18 dakika önce

İsrail, İtalya'dan dönen bir İsrail vatandaşında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından, İtalya'dan gelen 56 turistin ülkeye girişine izin vermedi.

İsrail İtalya'dan gelen 56 turistin ülkeye girişine izin vermedi, System.String[]

İsrail, İtalya'dan dönen bir İsrail vatandaşında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından, İtalya'dan gelen 56 turistin ülkeye girişine izin vermedi.

İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinde yer alan haberde, İsrail makamlarının, üç ayrı uçakla İtalya'nın Milano, Venedik ve Bergamo kentlerinden gelen 56 yolcunun ülkeye girişine izin vermediği belirtildi.

Yolculardan 19'unun İtalyan, diğerlerinin ise farklı uyruklardan olduğu aktarılan haberde, turistlerin İtalya'ya geri gönderildiği kaydedildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, bugün İtalya'dan dönen bir İsrail vatandaşında Kovid-19 tespit edildiğini duyurmuştu.

Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 3'e yükseldiği İsrail'de, virüs salgını endişesiyle İtalya vatandaşlarının ülkeye girişine yasak getirilmişti.

İsrail, Kovid-19 salgını nedeniyle daha önce de Çin, Tayland, Singapur, Japonya ve Güney Kore'den gelen yabancıların ülkeye girişini yasaklamıştı.

Milano, İtalya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:18 Kaynak: AA
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