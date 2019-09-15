İsrail kabinesi işgal altındaki Ürdün Vadisi'nde toplandı

İsrail hükümeti, uluslararası toplumun tüm çağrı ve uyarılarına rağmen kabine toplantısını işgal altındaki Filistin toprağı olan Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde düzenledi.

Uluslararası kararları yok sayan İsrail hükümeti, haftalık kabine toplantısını bugün ilk kez işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde düzenledi. Toplantıda açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, parlamento seçimlerini kazanması ve bir koalisyon hükümeti kurmayı başarması halinde Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz'in kuzeyindeki bölgeleri İsrail'e ilhak etme taahhüdünü yineledi. Netanyahu, Ürdün Vadisi'ni "İsrail'in doğudan koruyucu duvarı" olarak nitelendirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu geçtiğimiz hafta salı günü düzenlediği basın toplantısında, yaklaşan seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'da Ürdün Vadisi'ndeki Yahudi toplulukların yerleşkelerini İsrail'e ilhak etme vaadinde bulunmuştu. Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'de yapılacak seçimlerden birkaç gün sonra Orta Doğu barış planını açıklayacağını aktarmıştı. Netanyahu'nun Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz'in kuzeyini ilhak edeceği yönündeki açıklamasına Filistinlilerin yanı sıra, Suudi Arabistan, Ürdün, Arap Birliği, Birleşmiş Milletler ve Türkiye de tepki göstermişti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise, bu tür adımların ciddi bir "uluslararası hukuk ihlali" teşkil ettiğini söylemişti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ürdün Vadisi'nin "ilhak edileceği" yönündeki açıklamasını görüşmek üzere Suudi Arabistan'nın daveti üzerine Cidde'de toplandı. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi ikamet ediyor.

(Hamad Alnajjar/İHA)