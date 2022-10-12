İsrail'de daraltılmış kabine Lübnan ile deniz sınırı anlaşmasını hükümetin onayına sundu - Son Dakika
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İsrail'de daraltılmış kabine Lübnan ile deniz sınırı anlaşmasını hükümetin onayına sundu

12.10.2022 13:06

İsrail'de daraltılmış güvenlik kabinesi, Lübnan ile deniz sınırlarının çizilmesine ilişkin anlaşmayı kabul etti.

İsrail'de daraltılmış güvenlik kabinesi, Lübnan ile deniz sınırlarının çizilmesine ilişkin anlaşmayı kabul etti.

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, daraltılmış güvenlik kabinesi söz konusu anlaşmayı görüşmek üzere Başbakan Yair Lapid liderliğinde toplandı.

Toplantıda İçişleri Bakanı Ayalet Şaked'in çekimser kaldığı, onun dışındaki tüm üyelerin anlaşmanın onay için hükümete gönderilmesi lehinde oy kullandığı ifade edildi.

Başbakan Lapid, "Lübnan ile deniz sınırının çizilmesine ilişkin anlaşmayı bu dönemde sağlamak yüksek önem ve gereklilik arz ediyor. Kabine üyeleri, anlaşmanın hükümet tarafından onaylanması adına gerekli prosedürlerin yürütülmesi için desteğini sundu." ifadelerini kullandı.

"Hükümetin onaylamasının önünde hukuki engel yok"

İsrail siyasetinde, 1 Kasım'daki erken genel seçimler öncesinde, "Anlaşmayı hükümet mi yoksa Meclis mi onaylayacak?" tartışması yaşanıyor.

Hükümet Hukuki Danışmanı ve İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) verdiği röportajda, "Deniz sınırının çizilmesine ilişkin anlaşmayı Meclise sunmak daha iyi ancak hükümetin onaylamasının önünde de hukuki engel yok." ifadesini kullandı.

Baharav-Miara, yasaların anlaşmayı Meclisin onaylamasını gerekli kılmadığını ancak seçimlerin yaklaştığı atmosferde Meclise sunulmasının "en iyi seçenek olduğuna" işaret etti.

Muhalefet de anlaşmanın onay için Meclise getirilmesi gerektiğini savunurken KAN'ın haberinde, "Başbakan Lapid'in anlaşmayı onay için Meclise sunmayı istemediğine" ilişkin kulis bilgisi paylaşıldı.

İsrail hükümetinin, yerel saatle 15.00'te anlaşmayı görüşmek üzere toplanması planlanıyor.

İsrail Meclisinin internet sitesinde yer alan açıklamada da Genel Kurulun bugün yerel saatle 18.00'de toplantıya çağrıldığı duyuruldu.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, dün, Lübnan'la deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı da İsrail ile deniz sınırı çizimi müzakerelerinde arabulucu konumdaki ABD'nin gönderdiği nihai anlaşma tasarısında Lübnan'ın tüm haklarının korunduğunu açıklamıştı.

İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de daraltılmış kabine Lübnan ile deniz sınırı anlaşmasını hükümetin onayına sundu - Son Dakika

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