İsrail kabinesi, Ürdün Vadisi ve Yahudi yerleşimlerinin 'ilhakı' oylamasını erteledi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İsrail kabinesi, Ürdün Vadisi ve Yahudi yerleşimlerinin 'ilhakı' oylamasını erteledi - Son Dakika Dünya

İsrail kabinesi, Ürdün Vadisi ve Yahudi yerleşimlerinin 'ilhakı' oylamasını erteledi

7 saat önce

İsrail kabinesinin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" etmek için pazar günü yapacağı oylama belirsiz bir tarihe ertelendi

İsrail kabinesi, Ürdün Vadisi ve Yahudi yerleşimlerinin 'ilhakı' oylamasını erteledi, System.String[]

İsrail kabinesi, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" etmek için pazar günü yapacağı oylamayı belirsiz bir tarihe erteledi.


'Barış planının' açıklanması nedeniyle Washington'da bulunan İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin, bir İsrail radyosuna verdiği röportajda, Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhakına" ilişkin oylamanın pazar günkü kabine toplantısında yapılmayacağını dile getirdi.

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İsrail, Ürdün, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:46 
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