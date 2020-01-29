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İsrail kabinesi, Ürdün Vadisi ve Yahudi yerleşimlerinin 'ilhakı' oylamasını erteledi
7 saat önce
İsrail kabinesinin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" etmek için pazar günü yapacağı oylama belirsiz bir tarihe ertelendi
İsrail kabinesi, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" etmek için pazar günü yapacağı oylamayı belirsiz bir tarihe erteledi.
'Barış planının' açıklanması nedeniyle Washington'da bulunan İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin, bir İsrail radyosuna verdiği röportajda, Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhakına" ilişkin oylamanın pazar günkü kabine toplantısında yapılmayacağını dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:46
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