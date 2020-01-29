İsrail kabinesinin Ürdün Vadisi ve Yahudi yerleşimlerinin "ilhakı" oylaması ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail kabinesinin Ürdün Vadisi ve Yahudi yerleşimlerinin 'ilhakı' oylaması ertelendi - Son Dakika

İsrail kabinesinin Ürdün Vadisi ve Yahudi yerleşimlerinin "ilhakı" oylaması ertelendi

6 saat önce

İsrail kabinesinin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" etmek için pazar günü yapacağı oylama belirsiz bir tarihe ertelendi.

İsrail kabinesinin Ürdün Vadisi ve Yahudi yerleşimlerinin

İsrail kabinesinin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" etmek için pazar günü yapacağı oylama belirsiz bir tarihe ertelendi.

Sözde barış planının açıklanması nedeniyle Washington'da bulunan İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin, bir İsrail radyosuna verdiği röportajda, Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhakına" ilişkin oylamanın pazar günkü kabine toplantısında yapılmayacağını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dünkü açıklamalarının aksine Levin, "Evrak işleri ve gerekli düzenlemeler nedeniyle ilhak önerisi pazar günü hükümete sunulmaya hazır olmayacak ancak yakın bir gelecekte gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Levin, Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhakı" oylamasının ne zaman yapılacağı ilişkin kesin tarih vermekten kaçınırken, bu adım atılmadan önce İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit'in de görüşünün alınması gerektiğini dile getirdi.

Başbakan Netanyahu, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını açıklamasının ardından Washington'da basın mensuplarına verdiği demeçte, Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhakını" pazar günkü İsrail kabinesinin oyuna sunacağını açıklamıştı.

Bu açıklama, ülkede 1 yılı aşkın süredir devam eden ve yapılan 2 erken seçime rağmen çözülemeyen koalisyon krizi nedeniyle Netanyahu'nun başbakanlığındaki geçici hükümetin Ürdün Vadisi ile yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" etme yetkisi olup olmadığı yönündeki soruları gündeme getirmişti.

ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı sözde barış planında Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi, Tel Aviv yönetiminin Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

İsrail, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sevgilisine "mahrem videolarını ailene gönderirim" diyerek şantaj uyguladı
Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu'na veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine katıldı Ali Babacan, partisinin kuruluşunu üçüncü kez erteledi Çavuşoğlu'ndan İsrail medyasındaki Hakan Fidan haberine tepki: Türk istihbaratı ilk defa bunu yapıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 20:25:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail kabinesinin Ürdün Vadisi ve Yahudi yerleşimlerinin "ilhakı" oylaması ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]