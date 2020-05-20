İsrail Kadir Gecesi'ni Mescid-i Aksa çevresinde ihya etmek isteyen Filistinlilere izin vermedi - Son Dakika

İsrail Kadir Gecesi'ni Mescid-i Aksa çevresinde ihya etmek isteyen Filistinlilere izin vermedi

İsrail polisi, Kadir Gecesi'ni işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresinde ihya etmek isteyen Filistinlilere izin vermedi.

İsrail polisi, Kadir Gecesi'ni işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresinde ihya etmek isteyen Filistinlilere izin vermedi. Filistinli insan hakları kuruluşu Vadi Hilve Enformasyon Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polislerinin, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin kapılarını Harem-i Şerif'e ulaşmak isteyen Filistinlilere kapattığı belirtildi. Açıklamada, İsrail polisinin Eski Şehir'in El-Esbat (Aslanlı) kapısında da bazı Filistinlilere fiziksel müdahalede bulunarak namaz kılmalarına izin vermediği kaydedildi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Harem-i Şerif'in çevresindeki Eski Şehir'in tüm kapılarını kapatan İsrail polisinin, sadece bölgede yaşayanların girişine izin verdiği ifade edildi. Görgü tanıkları, Eski Şehir sakini bazı Filistinlilerin Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda Kadir Gecesi'ni ihya etmek üzere saf tuttuklarını ve ibadet ettiklerini aktardı. Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, dün yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa'nın Ramazan Bayramı'nın ardından ibadete açılacağını duyurmuştu. Mescid-i Aksa, Kovid-19 salgını nedeniyle 22 Mart'ta ibadete tamamen kapatılmıştı. Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, Mescid-i Aksa'nın Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında ramazan ayında da ibadete açılmayacağını duyurmuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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