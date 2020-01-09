İsrail kısa menzilli roketlere karşı lazer savunma sistemi geliştiriyor - Son Dakika

İsrail Savunma Bakanlığı, kısa menzilli roketleri etkisiz hale getirme amaçlı geliştirme çalışmaları süren lazer savunma sistemini tanıttı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Demir Işın" adı verilen yeni lazer savunma sistemi sayesinde kısa menzilli roket, top mermisi ve anti tank füzelerinin yanı sıra küçük boyutlardaki insansız hava araçlarının etkisiz hale getirileceği belirtildi.

Demir Işın sisteminin testlerine gelecek aylarda başlanacağı ve yaklaşık 1,5 yıl sonra faaliyete geçmesinin beklendiği ifade edildi.

Mobil olarak taşınabilen lazer sisteminin hava araçlarının yanı sıra tanklara da monte edilebildiği kaydedildi.

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, mevcut "Demir Kubbe" hava savunma sistemiyle atılan her bir roketin etkisiz hale getirilmesi 49 bin dolara (288 bin lira) mal olurken, "Demir Işın" sayesinde bu maliyet 3,5 dolara (20 lira) düşecek.

Basında ayrıca, Demir Kubbe'nin tamamlayıcısı olacağı belirtilen lazer savunma sisteminin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin yanı sıra ülkenin Lübnan ve Suriye sınırına konuşlandırılmasının amaçlandığı kaydediliyor.