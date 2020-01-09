İsrail kısa menzilli roketlere karşı lazer savunma sistemi geliştiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail kısa menzilli roketlere karşı lazer savunma sistemi geliştiriyor - Son Dakika

İsrail kısa menzilli roketlere karşı lazer savunma sistemi geliştiriyor

6 saat önce

İsrail Savunma Bakanlığı, kısa menzilli roketleri etkisiz hale getirme amaçlı geliştirme çalışmaları süren lazer savunma sistemini tanıttı.

İsrail kısa menzilli roketlere karşı lazer savunma sistemi geliştiriyor, System.String[]

İsrail Savunma Bakanlığı, kısa menzilli roketleri etkisiz hale getirme amaçlı geliştirme çalışmaları süren lazer savunma sistemini tanıttı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Demir Işın" adı verilen yeni lazer savunma sistemi sayesinde kısa menzilli roket, top mermisi ve anti tank füzelerinin yanı sıra küçük boyutlardaki insansız hava araçlarının etkisiz hale getirileceği belirtildi.

Demir Işın sisteminin testlerine gelecek aylarda başlanacağı ve yaklaşık 1,5 yıl sonra faaliyete geçmesinin beklendiği ifade edildi.

Mobil olarak taşınabilen lazer sisteminin hava araçlarının yanı sıra tanklara da monte edilebildiği kaydedildi.

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, mevcut "Demir Kubbe" hava savunma sistemiyle atılan her bir roketin etkisiz hale getirilmesi 49 bin dolara (288 bin lira) mal olurken, "Demir Işın" sayesinde bu maliyet 3,5 dolara (20 lira) düşecek.

Basında ayrıca, Demir Kubbe'nin tamamlayıcısı olacağı belirtilen lazer savunma sisteminin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin yanı sıra ülkenin Lübnan ve Suriye sınırına konuşlandırılmasının amaçlandığı kaydediliyor.

İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dijital takografa geçişte 6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de yayımlandı
Securitas Türkiye'nin başkanı Murat Kösereisoğlu: Asgari ücret az, bakanlığa başvuracağız Türkiye'nin kaya kamyonu "Deve" seri üretime hazırlanıyor KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler

Son Dakika Haberleri
19:52 Fransa'da emeklilik reformu protestoları (5) - Son Dakika
19:52 BM'den "ABD-İran gerilimi" konusunda "Küresel fay hatları kırılma riski taşıyor" uyarısı - Son Dakika
19:52 Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Son Dakika
19:48 İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu - Son Dakika
19:48 "Yalnızlığın Mis Kokmalı" sergisi Nişantaşı'nda açıldı - Son Dakika
18:42 Kazıda buldukları top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler - Son Dakika
18:27 Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 19:53:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail kısa menzilli roketlere karşı lazer savunma sistemi geliştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]