Deniz bir anda beyaza büründü! Sebebi daha sonra ortaya çıktı - Son Dakika
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Deniz bir anda beyaza büründü! Sebebi daha sonra ortaya çıktı

23.07.2022 11:26

İsrail'in Hayfa kenti açıklarında denizin bir anda beyaza büründüğünü gören vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Herkes bu beyazlığın sebebini merak ederken, renk değişimine neden olan canlıların denizanası olduğu anlaşıldı.

Havadan çekilen görüntülerde, denizanası yoğunluğu nedeniyle bölgenin beyaza büründüğü kameraya yansıdı. Bölgedeki denizanalarının yoğun bir şekilde gözükmesine Süveyş Kanalı'ndaki faaliyetler, iklim değişikliği, denizin kanalizasyonla kirletilmesi gibi durumların yol açtığı belirtildi.

İSTİLACI TÜRLERDEN

İsrail'e gelen denizanalarının çoğunun Hint Okyanusu'ndan gelen ve Süveyş Kanalı üzerinden Doğu Akdeniz'e ulaştığı düşünülen göçmen, istilacı türler olduğu ifade ediliyor.

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Kaynak: İHA

Süveyş Kanalı, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz bir anda beyaza büründü! Sebebi daha sonra ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deniz bir anda beyaza büründü! Sebebi daha sonra ortaya çıktı - Son Dakika
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