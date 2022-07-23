Havadan çekilen görüntülerde, denizanası yoğunluğu nedeniyle bölgenin beyaza büründüğü kameraya yansıdı. Bölgedeki denizanalarının yoğun bir şekilde gözükmesine Süveyş Kanalı'ndaki faaliyetler, iklim değişikliği, denizin kanalizasyonla kirletilmesi gibi durumların yol açtığı belirtildi.
İsrail'e gelen denizanalarının çoğunun Hint Okyanusu'ndan gelen ve Süveyş Kanalı üzerinden Doğu Akdeniz'e ulaştığı düşünülen göçmen, istilacı türler olduğu ifade ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Deniz bir anda beyaza büründü! Sebebi daha sonra ortaya çıktı - Son Dakika