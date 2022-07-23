İsrail 'e gelen denizanalarının çoğunun Hint Okyanusu'ndan gelen ve Süveyş Kanalı üzerinden Doğu Akdeniz 'e ulaştığı düşünülen göçmen, istilacı türler olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: İHA

Süveyş Kanalı, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Deniz bir anda beyaza büründü! Sebebi daha sonra ortaya çıktı - Son Dakika

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