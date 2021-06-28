Üye Girişi
İsrail Knesset üyesi Gvir'den, Mescid-i Aksa'ya çirkin baskınGvir: "Talebimiz tam egemenlik" - Son Dakika

İsrail Knesset üyesi Gvir'den, Mescid-i Aksa'ya çirkin baskınGvir: "Talebimiz tam egemenlik"

28.06.2021 13:38

- İsrail Knesset üyesi Gvir'den, Mescid-i Aksa'ya çirkin baskın Gvir: "Talebimiz tam egemenlik" İsrailli aşırı sağcı Otzma Yehudit partisi lideri ve İsrail Knesset Meclisi üyesi Itamar Ben Gvir ve beraberindeki fanatik Yahudi grubu, dün İsrail polis ekiplerinin koruması eşliğinde Mescid-i...

- İsrail Knesset üyesi Gvir'den, Mescid-i Aksa'ya çirkin baskın

Gvir: "Talebimiz tam egemenlik"

KUDÜS - İsrailli aşırı sağcı Otzma Yehudit partisi lideri ve İsrail Knesset Meclisi üyesi Itamar Ben Gvir ve beraberindeki fanatik Yahudi grubu, dün İsrail polis ekiplerinin koruması eşliğinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği çirkin baskında Harem-i Şerif'in avlusuna kadar girdi. Bölgede egemenlik talep eden Gvir, "Talebimiz tam egemenlik" dedi.

İsrail güçlerinin işgali altındaki Kudüs'te gerginlik devam ederken, İsrailli aşırı sağcı Otzma Yehudit partisi lideri ve İsrail Knesset Meclisi üyesi Itamar Ben Gvir ve beraberindeki fanatik Yahudilerden oluşan bir grup 8 Haziran tarihinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmek istemiş, fakat bölgedeki güvenlik tehlikesi ve ziyaretin önceden koordine edilmemesi nedeniyle Gvir ve yanındaki grubun ziyaretine izin verilmemişti. İsrailli milletvekillerinin, Kudüs'ün kutsal alanlarına yapılacak planlanmış ziyaretlerini 24 saat önceden polise bildirmeleri gerektiği belirtilmişti. Son ziyaret kararının ardından Gvir ve beraberindeki fanatik Yahudi grubunun bu sefer doğru bir şekilde gönderilen ziyaret isteği, dün kabul edildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, Gvir'in ve yanındaki Yahudi grubunun dün sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği ve Harem-i Şerif'in avlusuna kadar girdiği ifade edildi. Knesset üyesi Gvir sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrailli polis memurlarının koruması eşliğinde kendisinin ve yanındaki bir grup Yahudi'nin tapınak Tepesi'ni ziyaret ettiğini belirtti. Gvir, "Bu sabah bazı Araplar tarafından tehditkar bir videonun yayınlanmasının ardından polis eşliğinde Tapınak Tepesi'ni ziyaret ettim. Tapınak Tepesi'nden asla vazgeçmeyeceğiz. İsrail halkı için en kutsal yer. Durum düzeliyor, fakat talebimiz, tam egemenlik, İsrail bayrağını çekmek ve Yahudilere zarar vermek isteyen tüm vakıf yetkililerinin ortadan kaldırılması. Bana yönelik tehditler, sadece devam etmem için beni cesaretlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bu ayın başlarında Gvir yaptığı açıklamalarda, polisin Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine planladığı bir milliyetçi bir yürüyüşünü iptal etmesine yanıt olarak bölgeyi ziyaret etmeye çalıştığını belirtmişti. Knesset üyesi Gvir, o sırada ziyaretini Knesset Muhafızları ve İsrail'in yurtiçi gizli servisi Shin Bet ile koordine etmemiş, İsrail polisi ise Gvir ziyaretinin devlet güvenliğine zarar verebileceğini kaydetmişti. Emniyet Genel Müdürü Kobi tarafından geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada, Gvir'in bölgeye girme talebini reddettiğinde ziyaretinin, yüksek ihtimalle Tapınak Tepesi'ndeki gerilimlerin artmasına yol açabileceğini ve devletin güvenliğine zarar verme noktasına kadar daha geniş çevrelere yayılacak olan rahatsızlıkları kışkırtabileceğini ifade etmişti.

İsrail Knesset üyesi Gvir'den, Mescid-i Aksa'ya çirkin baskınGvir: Talebimiz tam egemenlik
İsrail Knesset üyesi Gvir'den, Mescid-i Aksa'ya çirkin baskınGvir: Talebimiz tam egemenlik
İsrail Knesset üyesi Gvir'den, Mescid-i Aksa'ya çirkin baskınGvir: Talebimiz tam egemenlik
İsrail Knesset üyesi Gvir'den, Mescid-i Aksa'ya çirkin baskınGvir: Talebimiz tam egemenlik

İsrail, Yahudi, Mescit, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsrail Knesset üyesi Gvir'den, Mescid-i Aksa'ya çirkin baskınGvir: 'Talebimiz tam egemenlik' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Koza Altın, yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor 14:00 Koza Altın, yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor Kadın doktoru rahatsız eden hastanın, cinsel taciz suçu nedeniyle 5 yıla kadar hapsi isteniyor 13:47 Kadın doktoru rahatsız eden hastanın, cinsel taciz suçu nedeniyle 5 yıla kadar hapsi isteniyor Ünlü yorumcu Roy Keane'den Ronaldo'ya ilginç istek: 127 milyon euroluk oyuncu Felix'i dövmesini istedi 13:45 Ünlü yorumcu Roy Keane'den Ronaldo'ya ilginç istek: 127 milyon euroluk oyuncu Felix'i dövmesini istedi
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'dan dikkat çeken sözler: Aklını ve vicdanını başkalarına kiralayan kişilerden hakim olamaz 13:43 Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'dan dikkat çeken sözler: Aklını ve vicdanını başkalarına kiralayan kişilerden hakim olamaz Okul bahçelerine binden fazla çocuğun gömüldüğü Kanada'da ortalık iyice karıştı! Eski bir öğrencinin anlattıkları kan dondurdu 13:40 Okul bahçelerine binden fazla çocuğun gömüldüğü Kanada'da ortalık iyice karıştı! Eski bir öğrencinin anlattıkları kan dondurdu Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek 12:17 Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek
Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü 11:41 Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü 10:03 Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
14:03 Son dakika! Ankara Barosu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı
13:56 Rize Başkanı Tahir Kıran'dan Fatih Terim sözleri: Düşman değilim, 'karakterini sevmiyorum' dedim
13:47 İstanbul Fatih'te oyuncak deposunda yangın çıktı! Ekipler olay yerine sevk edildi
13:46 Eski eşini sokak ortasında bıçakladı! Yetmezmiş gibi ölmesi için başında beklemiş
13:44 Ünlü yorumcu Roy Keane'den Ronaldo'ya ilginç istek: 127 milyon euroluk oyuncu Felix'i dövmesini istedi
13:42 TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı
13:42 Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'dan dikkat çeken sözler: Aklını ve vicdanını başkalarına kiralayan kişilerden hakim olamaz
13:42 A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'la yapacağı maçın stadı değişti
12:21 İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı
12:15 Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor
Son dakika! Ankara Barosu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı Son dakika! Ankara Barosu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı         
14:04
Rize Başkanı Tahir Kıran'dan Fatih Terim sözleri: Düşman değilim, 'karakterini sevmiyorum' dedim Rize Başkanı Tahir Kıran'dan Fatih Terim sözleri: Düşman değilim, 'karakterini sevmiyorum' dedim         
13:56
Eski eşini sokak ortasında bıçakladı! Yetmezmiş gibi ölmesi için başında beklemiş Eski eşini sokak ortasında bıçakladı! Yetmezmiş gibi ölmesi için başında beklemiş         
13:46
TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı         
13:43
A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'la yapacağı maçın stadı değişti A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'la yapacağı maçın stadı değişti         
13:42
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı         
12:21
Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor         
12:16
Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı         
10:56
İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı         
09:01
Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı         
08:24
Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar         
08:06
Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü         
07:37
Irina Shayk'ın üstsüz pozu gündeme bomba gibi düştü Irina Shayk'ın üstsüz pozu gündeme bomba gibi düştü         
00:47
Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı         
00:05
Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü         
23:01
Seren Serengil Seren Serengil "Makyajsız halim" diyerek fotoğraf paylaştı, kimse ona inanmadı         
21:01
Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı         
20:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2021 14:20:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail Knesset üyesi Gvir'den, Mescid-i Aksa'ya çirkin baskınGvir: "Talebimiz tam egemenlik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement