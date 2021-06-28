İsrail Knesset üyesi Gvir'den, Mescid-i Aksa'ya çirkin baskınGvir: "Talebimiz tam egemenlik" - Son Dakika

- İsrail Knesset üyesi Gvir'den, Mescid-i Aksa'ya çirkin baskın

Gvir: "Talebimiz tam egemenlik"

KUDÜS - İsrailli aşırı sağcı Otzma Yehudit partisi lideri ve İsrail Knesset Meclisi üyesi Itamar Ben Gvir ve beraberindeki fanatik Yahudi grubu, dün İsrail polis ekiplerinin koruması eşliğinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği çirkin baskında Harem-i Şerif'in avlusuna kadar girdi. Bölgede egemenlik talep eden Gvir, "Talebimiz tam egemenlik" dedi.

İsrail güçlerinin işgali altındaki Kudüs'te gerginlik devam ederken, İsrailli aşırı sağcı Otzma Yehudit partisi lideri ve İsrail Knesset Meclisi üyesi Itamar Ben Gvir ve beraberindeki fanatik Yahudilerden oluşan bir grup 8 Haziran tarihinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmek istemiş, fakat bölgedeki güvenlik tehlikesi ve ziyaretin önceden koordine edilmemesi nedeniyle Gvir ve yanındaki grubun ziyaretine izin verilmemişti. İsrailli milletvekillerinin, Kudüs'ün kutsal alanlarına yapılacak planlanmış ziyaretlerini 24 saat önceden polise bildirmeleri gerektiği belirtilmişti. Son ziyaret kararının ardından Gvir ve beraberindeki fanatik Yahudi grubunun bu sefer doğru bir şekilde gönderilen ziyaret isteği, dün kabul edildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, Gvir'in ve yanındaki Yahudi grubunun dün sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği ve Harem-i Şerif'in avlusuna kadar girdiği ifade edildi. Knesset üyesi Gvir sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrailli polis memurlarının koruması eşliğinde kendisinin ve yanındaki bir grup Yahudi'nin tapınak Tepesi'ni ziyaret ettiğini belirtti. Gvir, "Bu sabah bazı Araplar tarafından tehditkar bir videonun yayınlanmasının ardından polis eşliğinde Tapınak Tepesi'ni ziyaret ettim. Tapınak Tepesi'nden asla vazgeçmeyeceğiz. İsrail halkı için en kutsal yer. Durum düzeliyor, fakat talebimiz, tam egemenlik, İsrail bayrağını çekmek ve Yahudilere zarar vermek isteyen tüm vakıf yetkililerinin ortadan kaldırılması. Bana yönelik tehditler, sadece devam etmem için beni cesaretlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bu ayın başlarında Gvir yaptığı açıklamalarda, polisin Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine planladığı bir milliyetçi bir yürüyüşünü iptal etmesine yanıt olarak bölgeyi ziyaret etmeye çalıştığını belirtmişti. Knesset üyesi Gvir, o sırada ziyaretini Knesset Muhafızları ve İsrail'in yurtiçi gizli servisi Shin Bet ile koordine etmemiş, İsrail polisi ise Gvir ziyaretinin devlet güvenliğine zarar verebileceğini kaydetmişti. Emniyet Genel Müdürü Kobi tarafından geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada, Gvir'in bölgeye girme talebini reddettiğinde ziyaretinin, yüksek ihtimalle Tapınak Tepesi'ndeki gerilimlerin artmasına yol açabileceğini ve devletin güvenliğine zarar verme noktasına kadar daha geniş çevrelere yayılacak olan rahatsızlıkları kışkırtabileceğini ifade etmişti.