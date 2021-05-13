İsrail Konsolosluğu önünde İsrail zulmü protesto edildi - Son Dakika

İsrail Konsolosluğu önünde İsrail zulmü protesto edildi

13.05.2021 00:46

İsrail Konsolosluğu önünde İsrail zulmü protesto edildi İstanbul'da vatandaşlar İsrail devletinin Filistinlilere karşı saldırılarını protesto etmek için İsrail Konsolosluğu önüne geldi.

İsrail Konsolosluğu önünde İsrail zulmü protesto edildi

İSTANBUL - İstanbul'da vatandaşlar İsrail devletinin Filistinlilere karşı saldırılarını protesto etmek için İsrail Konsolosluğu önüne geldi. Protestolara katılan Kadın ve Demokrasi Derneği temsilcileri konsolosluk önünde basın açıklamasında bulundu.

İstanbul'da vatandaşlar İsrail devletinin Filistinlilere karşı saldırılarını protesto etmek için İsrail Konsolosluğu önüne geldi. Pankart ve bayraklarla "Kahrolsun İsrail" sloganları atan vatandaşlar uzun süre konsolosluk çevresinde eylem yaptı. Öte yandan protestolara Kadın ve Demokrasi Derneğive Birleşik Taksi Şoförleri Derneği üyeleri ve temsilcileri de katıldı.

Konsolosluk önünde basın açıklaması yapan Kadın ve Demokrasi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Zehra Cankaya,

"Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır. Dünya artık rutin haline gelen İsrail saldırılarından bir yenisine daha şahitlik ediyor günlerdir. İsrail sistematik işgal politikasını Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistin halkının evlerini gasp ederek sürdürürken, fanatik grupların Birlik Bayramı adı altında Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın girişimi, Kudüs Müslümanlarının kadın-erkek omuz omuza verdikleri mücadele ile engellendi. Bu direniş sırasında yüzlerce Filistinli yaralandı. Öfkesini Gazze'ye yönelten İsrail, tarihini oluşturan kanlı katliamlara yenilerini ekledi" diye konuştu.

Taksiciler konvoy halinde konsolosluk önüne geldi. Birleşik Taksi Şoförleri Derneği üyeleri de İsrail'in Filistinlilere karşı saldırılarını kınayan bir konuşma yaparken eylemlerini gerçekleştirilen vatandaşlar bir süre sonra evlerine döndü.

İsrail Konsolosluğu önünde İsrail zulmü protesto edildi
İsrail Konsolosluğu önünde İsrail zulmü protesto edildi
İsrail Konsolosluğu önünde İsrail zulmü protesto edildi
İsrail Konsolosluğu önünde İsrail zulmü protesto edildi
İsrail Konsolosluğu önünde İsrail zulmü protesto edildi
İsrail Konsolosluğu önünde İsrail zulmü protesto edildi

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, İstanbul, Protesto, İsrail, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İsrail Konsolosluğu önünde İsrail zulmü protesto edildi - Son Dakika


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