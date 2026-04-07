İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada örgüt izi

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 1 terörist öldürüldü, 2 terörsit yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada 2 polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

ÇATIŞMA 10 KİKA SÜRDÜ

Teröristlerin taktik kamuflajlı kıyafetler giydiği, sırt çantası taşıdıkları ve uzun namlulu silahla bölgeye geldiği ve çatışmanın yaklaşık 10 dakika sürdüğü ifade edildi.

DİNİ İSTİSMAR EDEN ÖRGÜT BAĞLANTISI

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada 2 kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu, 2’si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir" ifadelerine yer verdi.

VALİ GÜL: PROVOKASYON KOKAN HAREKET

İstanbul Valisi Gül, çatışma için "Provokasyon kokan bir hareket." dedi. Bölgede iş yerleri olduğuna dikkat çeken Gül, "Arka tarafta konsolosluk var ve yaklaşık 2,5 yıldır faaliyet yok. Herhangi bir diplomatik çalışan bulunmuyor. Yapı Kredi önünde yaşanan olayı inceliyoruz. Bir saldırgan öldürüldü. 2 saldırgan yaralı ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

DEAŞ OLDUĞU DÜŞÜNÜYOR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin "dini istismar eden örgüt" diyerek işaret ettiği örgütün DEAŞ olduğu düşünülüyor.