İsrail Konsolosluğu önündeki protestolar devam ediyor - Son Dakika

İsrail Konsolosluğu önündeki protestolar devam ediyor
11.05.2021 00:09
İstanbul'da vatandaşlar, İsrail devletinin Filistinlere yönelik saldırılarını protesto etmek için İsrail Başkonsolosluğu önüne geldi.
İstanbul'da vatandaşlar, İsrail devletinin Filistinlere yönelik saldırılarını protesto etmek için İsrail Başkonsolosluğu önüne geldi.
İstanbul'da vatandaşlar, İsrail devletinin Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için İsrail Başkonsolosluğu önüne geldi. Bayrak ve pankartlarla yürüyerek konsolosluk önüne gelen vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail" sloganlarıyla İsrail'e tepkilerini gösterdi. Konsolosluk önündeki kalabalık gitgide artarken, vatandaşların protestoları sürüyor. - İSTANBUL
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