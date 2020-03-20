İsrail, koronavirüs bahanesiyle Filistin topraklarını giriş-çıkışlara kapatmaya hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail, koronavirüs bahanesiyle Filistin topraklarını giriş-çıkışlara kapatmaya hazırlanıyor - Son Dakika

İsrail, koronavirüs bahanesiyle Filistin topraklarını giriş-çıkışlara kapatmaya hazırlanıyor

1 saat önce

İsrail'in, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele bahanesiyle gelecek pazardan itibaren tüm Filistin topraklarını giriş-çıkışlara kapatma konusunda kararlı olduğu belirtildi.

İsrail, koronavirüs bahanesiyle Filistin topraklarını giriş-çıkışlara kapatmaya hazırlanıyor, System.String[]

İsrail'in, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele bahanesiyle gelecek pazardan itibaren tüm Filistin topraklarını giriş-çıkışlara kapatma konusunda kararlı olduğu belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İsrail, gelecek pazardan itibaren tüm Filistin topraklarını kapatma kararı almaya yöneliyor" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, kuruluşun ordudan İsrail'de çalışmak amacıyla herhangi bir Filistinlinin sızmaması için çaba göstermesi talebinde bulunacağı aktarıldı.

İsrail Sağlık Bakanlığı son olarak ülkede 104 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini toplam vakanın 677'ye ulaştığını duyurmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:08 Kaynak: AA

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