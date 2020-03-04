İsrail koronavirüs endişesiyle 5 Avrupa ülkesinden gelen yabancılara ülkeye giriş yasağı getiriyor - Son Dakika
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İsrail koronavirüs endişesiyle 5 Avrupa ülkesinden gelen yabancılara ülkeye giriş yasağı getiriyor

17 dakika önce

İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişesiyle Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 5 Avrupa ülkesinden gelen yabancılara ülkeye giriş yasağı getirecek.

İsrail koronavirüs endişesiyle 5 Avrupa ülkesinden gelen yabancılara ülkeye giriş yasağı getiriyor, System.String[]

İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişesiyle Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 5 Avrupa ülkesinden gelen yabancılara ülkeye giriş yasağı getirecek.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya ve İsviçre'den gelen yabancıların 14 gün boyunca İsrail'de karantina altında kalabilecekleri bir ev gösterememeleri halinde ülkeye alınmayacağı belirtildi.

Bu yasağın birkaç gün içinde yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Öte yandan söz konusu ülkelerden dönen İsrail vatandaşlarından ise 14 gün boyunca kendi evlerinde karantina altında kalmaları istendi.

Tel Aviv yönetimi, daha önce de Kovid-19 endişesi nedeniyle Çin, Japonya, Güney Kore ve İtalya gibi ülkelerden gelen yabancıların İsrail'e girişine yasak getirmişti.

İtalya ve Japonya'dan dönenlerin de aralarında bulunduğu 15 İsraillide Kovid-19 tespit edilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:32 Kaynak: AA
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