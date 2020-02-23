İsrail, koronavirüs endişesiyle Japonya ve Güney Kore'den gelen yabancıları ülkeye almayacak - Son Dakika
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İsrail, koronavirüs endişesiyle Japonya ve Güney Kore'den gelen yabancıları ülkeye almayacak

6 saat önce

İsrail, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını endişesiyle Japonya ve Güney Kore'den gelen yabancıların ülkeye girişine yasak getirdi.

İsrail, koronavirüs endişesiyle Japonya ve Güney Kore'den gelen yabancıları ülkeye almayacak, System.String[]

İsrail, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını endişesiyle Japonya ve Güney Kore'den gelen yabancıların ülkeye girişine yasak getirdi.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, pazartesi gününden itibaren Japonya ve Güney Kore'den gelen yabancıların İsrail'e girişine izin verilmeyeceği belirtildi.

Tel Aviv yönetimi daha önce de Çin, Singapur, Tayland'ın yanı sıra Çin'e bağlı Hong Kong ve Makau özel idare bölgelerini ziyaret eden yabancıların İsrail'e girişini yasaklamıştı.

Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, 8-15 Şubat'ta Güney Koreli 77 kişilik turist kafilesinin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'in bazı bölgelerini ziyaret ettiği, söz konusu gruptan 7 kişide ülkelerine döndükten sonra Kovid-19'a rastlandığı duyurulmuştu.

Söz konusu kafileyle görüşen 200'e yakın İsrailli öğrenci kendi evlerinde karantina altına alınmıştı.

İsrail, dün Güney Kore'nin başkenti Seul'den uçakla gelen yaklaşık 200 kişinin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na girmesine izin vermemişti.

Güney Kore, Japonya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:47 Kaynak: AA
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