İsrail, Kovid-19'a rağmen Filistinlilerin evlerini yıkmaya devam ediyor - Son Dakika

İsrail'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yıkım faaliyetlerini hızlandırdığı belirtildi.

İsrailli insan hakları kuruluşu "B'Tselem" tarafından hazırlanan rapora göre, İsrail bu yılın ilk 5 ayında Batı Şeria'da 30 ev yıkarken, sadece haziran ayında Filistinlilere ait 63 ev ve yapıyı yıktı.

Raporda Kovid-19 salgınına rağmen İsrail yönetiminin ev yıkma faaliyetlerini hızlandırdığına dikkat çekilerek, evleri yıkılan 84'ü çocuk 151 Filistinlinin sokakta kaldığı kaydedildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te de haziranda Filistinlilere ait 13 ev yıkan İsrail yönetimi, bu yıkımla 31'i çocuk toplam 51 kişiyi evsiz bıraktı.

İsrail yönetimi, nisan ayında Kovid-19 döneminde ev yıkım faaliyetlerini durduracağı konusunda BM nezdinde taahhütte bulunmuştu ancak bu sözünü tutmadı.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının bir parçası" olduğunu belirtiyor.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.