İsrail, Kovid-19 ile mücadele nedeniyle Mısır ile sınır kapısını kapattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail, Kovid-19 ile mücadele nedeniyle Mısır ile sınır kapısını kapattı - Son Dakika

İsrail, Kovid-19 ile mücadele nedeniyle Mısır ile sınır kapısını kapattı

7 saat önce

İsrail, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Mısır ile kara sınır kapısını kapattı.

İsrail, Kovid-19 ile mücadele nedeniyle Mısır ile sınır kapısını kapattı, System.String[]

İsrail, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Mısır ile kara sınır kapısını kapattı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrail turizm şirketlerinin İsrail makamlarından, Mısır ile olan kara sınır kapısının pazar akşamı yerel saat ile 17.00'den itibaren kapatılacağına dair talimat aldığı belirtildi.

Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmezken Mısır tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

25 kişide Kovid-19 tespit edildi

İsrail'de Çin, Japonya, Güney Kore, İtalya, Almanya ve Fransa'nın da aralarında yer aldığı birçok ülkeden dönen İsraillilere, 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmaları talimatı verilmişti.

Söz konusu ülkelerden gelen yabancıların, İsrail'e girişi de yasaklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'de, çoğu İtalya'dan dönen 25 kişide Kovid-19 tespit edildi.

İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatikan'da koronavirüs tedbiri! Pazar duası ilk kez canlı bağlantı ile yapıldı
8 Mart'ta erkekler satış yaptı, çanta taşıdı, ev temizledi Vatikan'da pazar ayinine koronavirüs etkisi: İbadetler sanal aleme taşındı Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime süresiz ara verildi

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 01:17:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail, Kovid-19 ile mücadele nedeniyle Mısır ile sınır kapısını kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]