İsrail, Kovid-19 nedeniyle Doğu Kudüs'teki dükkanlara ramazan ayına özel tedbirler getirdi - Son Dakika

Doğu Kudüs sokaklarından genel görüntüler

Çarşıda alışveriş detayları

İsrail polisinin esnafı uyarması

Kapanan dükkanlardan detaylar

Dronela denetim detayları İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleyi gerekçe göstererek işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan dükkanların iftar öncesinden başlayıp sahura kadar kapatılması kararı aldı. Ramazanın ikinci gününü geride bırakan Doğu Kudüs'teki esnafın saat 18.00'den itibaren dükkanlarını kapatması nedeniyle kent adeta hayalet şehre dönüyor.