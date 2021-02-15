İsrail, Kovid-19 önlemleri nedeniyle BAE'deki savunma fuarına katılmayacak - Son Dakika

BAE ve İsrail, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

İsrail'de 26 Ocak'ta başlayan ve 21 Şubat'ta sona erecek karar doğrultusunda Kovid-19 önlemleri kapsamında yabancı hava yollarının ülkeye yapacağı uçuşlara izin verilmiyor.

İptal edilmeseydi, ilişkileri normalleştirme anlaşması sonrası İsrailli firmalar BAE'de ilk kez bir fuara katılmış olacaktı.

Abu Dabi'de 21-25 Şubat'ta düzenlenecek IDEX savunma fuarına İsrail'den birçok firmanın katılması planlanmıştı.

Açıklamada, bakanlığın İsrailli savunma firma yetkililerin BAE'ye seyahat etmesine izin verilmesi için İsrail'deki sorumlu komiteye başvurulduğu ancak uçuş izni çıkmadığı ifade edildi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iptal kararının ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yurt dışı uçuşların büyük ölçüde kısıtlanması nedeniyle alındığı belirtildi.

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