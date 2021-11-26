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İsrail, Kovid-19'un yeni varyantı nedeniyle kuzeyi hariç Afrika'nın tamamına seyahati durdurdu - Son Dakika

İsrail, Kovid-19'un yeni varyantı nedeniyle kuzeyi hariç Afrika'nın tamamına seyahati durdurdu

26.11.2021 22:42
İsrail, Kovid-19'un yeni varyantı nedeniyle kuzeyi hariç Afrika'nın tamamına seyahati durdurdu

İsrail hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni bir varyantı nedeniyle kuzeyindekiler hariç Afrika'nın geri kalan diğer ülkelerini, seyahat tablosunda "kırmızı listeye" aldı.

İsrail hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni bir varyantı nedeniyle kuzeyindekiler hariç Afrika'nın geri kalan diğer ülkelerini, seyahat tablosunda "kırmızı listeye" aldı.

Hükümet üyeleriyle yaptığı toplantının ardından konuşan İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Afrika'nın kuzeyindeki ülkeler dışında kıtanın tamamının seyahat tablosunda "kırmızı listeye" alındığını ve bu ülkelerden İsrail'e yabancıların seyahatinin durdurulduğunu açıkladı.

Bennett, son 14 gün içinde kırmızı listeye alınan ülkelerden gelen ya da buralarda bulunmuş İsraillilerin yetkililere bunu bildirmesi, PCR testi yaptırması, sonuçları gelene kadar sıkı karantina altında kalması gerektiğini belirterek, bu ülkelere seyahat edenlerin tespiti için çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 olarak isimlendirilen ve Güney Afrika, Botsvana'da yaygın yeni bir varyantının ülkede bir kişide rastlandığını, bu sayının artabileceğini tahmin ettiklerini aktaran Bennett, kabinenin yeni önlemleri ele almak için yarın toplanacağını ifade etti.

Bennett, Yahudilerin dini bayramı Hanuka'ya hazırlandığı sırada yeni varyantın durumu karmaşık hale getirdiğini ancak kanalizasyondan enfeksiyon örneği toplama, 10 milyon yeni varyanta duyarlı PCR test kiti alımı gibi önlemler aldıklarını aktardı.

Yeni varyant

Henüz, Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

PCR Testi, Hükümet, İsrail, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, Kovid-19'un yeni varyantı nedeniyle kuzeyi hariç Afrika'nın tamamına seyahati durdurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Kovid-19'un yeni varyantı nedeniyle kuzeyi hariç Afrika'nın tamamına seyahati durdurdu - Son Dakika
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